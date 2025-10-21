A- A+

Edital Facepe lança Edital Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus de Pernambuco Edital contempla concessão de até 180 bolsas e ficará aberto até 2 de dezembro

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) divulgou, na segunda-feira (20), o Edital nº 39/2025 – Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus.

O documento concede até 180 Bolsas de Cooperação Técnica nível 10 (BCT/10), com duração máxima de 12 meses e valor mensal de R$ 700,00 a serem implantadas a partir de fevereiro de 2026.

A iniciativa tem como objetivo apoiar atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) voltadas ao fortalecimento de museus em funcionamento no estado.

O edital contempla espaços científico-culturais, planetários, jardins zoobotânicos, parques de ciência e instituições similares, com foco na promoção da criatividade, na experimentação e na interdisciplinaridade no campo da pesquisa, além da divulgação e popularização dos acervos dessas instituições.

O edital ficará aberto até o dia 2 de dezembro, e as propostas deverão ser encaminhadas à Facepe pelo coordenador do projeto, por meio do preenchimento e envio do Formulário Online de Solicitação de Auxílio à Realização de Cursos e Reuniões Científicas (modalidade ARC), disponível no sistema AgilFAP.

Os projetos de museus vigentes, vinculados ao Edital nº 35/2024, com término previsto para 31/01/2026, deverão obrigatoriamente participar da Oficina de Museus.

A oficina será promovida pela Facepe no dia 30 de outubro. Dessa forma, os projetos estarão habilitados a concorrer no Edital nº 39/2025.

Mais informações poderão ser obtidas consultando o edital disponível no site da Facepe.

