CIÊNCIA Feira da SBPC terá programação especial voltada para famílias neste sábado A entrada é gratuita e a feira funciona das 9h às 17h, no campus da UFRPE. No local, haverá atividades para crianças, apresentações culturais e oficinas

A 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) não é apenas para pesquisadores e basta dar um passeio pelo campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos, para perceber a quantidade de famílias no evento.

A expectativa da organização é que, neste sábado (19), no último dia da ExpoT&C (tradicional feira de ciência, tecnologia e inovação do evento), o público possa vivenciar a experiência que aproxima gerações por meio do conhecimento. A entrada é gratuita e a feira funciona das 9h às 17h, no campus da UFRPE.

Com uma programação voltada especialmente para as famílias, além das exposições, haverá atividades para crianças, apresentações culturais, oficinas e momentos de integração pensados para todos os públicos.

Ao longo da semana, a ExpoT&C recebeu milhares de visitantes. Nesta edição, a feira possui mais de 150 estandes que contam de forma lúdica e acessível, os avanços da ciência brasileira com oficinas, jogos interativos, realidade aumentada, experimentos ao vivo e espaços de diálogo sobre temas urgentes como meio ambiente, tecnologia, saúde e educação.

“A Ciência precisa ser popular, acessível e encantadora. E é isso que vemos aqui: uma feira que conecta territórios, pessoas, famílias e histórias. Que toca o coração de quem acredita no futuro”, falou a professora de Pedagogia da UFRPE e coordenadora do espaço SBPC Criança, Jaqueline Carvalho.

