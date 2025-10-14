A- A+

Ensino superior Fits e Unit-PE estão com inscrições abertas para vestibular até sexta Para 2026, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, dispõe de 750 vagas, em dez cursos, e a Faculdade Tiradentes (Fits), em Goiana, conta com 50 vagas para Medicina

Duas instituições de ensino superior do Grupo Tiradentes estão com inscrições abertas para o vestibular, até sexta (17), em Pernambuco. Para o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), são oferecidas 750 vagas para dez cursos de graduação, no primeiro semestre de 2026. Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como o segundo melhor centro universitário de Pernambuco, a instituição de ensino está localizada na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

As vagas disponíveis são para manhã e noite, nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Informações completas no edital.

Medicina

Já em Goiana, a Faculdade Tiradentes (Fits) dispõe de 50 vagas para Medicina, no primeiro semestre de 2026. Os interessados podem se inscrever até sexta (17) pelo site: www.medicinatiradentes.com.br.

Processo seletivo

Todo o processo seletivo das duas instituições será realizado pela Strix Educação, uma consultoria especializada nessa área, com mais de 30 anos de atuação e que já realizou mais de 800 processos seletivos, nos mais diversos estados. Inclusive do Grupo Tiradentes, que tem 64 anos de existência e é destaque no Ranking Universitário da Folha de São Paulo de 2024.

Mais Médicos

No município da Zona da Mata e cidades do entorno, a Fits - que integra o Programa Mais Médicos - atua em parceria com a gestão pública para realizar ações preventivas e educativas nas comunidades, reforçar o atendimento à população e os alunos podem exercitar a prática da Medicina, logo nos primeiros períodos, sob orientação profissional, em unidades públicas de saúde.

Estágio fora

Para aproximar os estudantes de Medicina da Fits de outras realidades, eles também poderão ser selecionados para estagiar, durante seis semanas, em clínicas e hospitais da rede Cambrigde Health Alliance, em Boston, nos Estados Unidos, e há ainda a possibilidade de estágio no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Há ainda um Programa de Residências Médicas, envolvendo cinco especialidades, permitindo que o futuro profissional da saúde já possa atuar na atividade, na rede pública. São elas: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia e Medicina da Família e Comunidade. A intenção é agregar mais conhecimentos e vivência à carreira médica. Sem falar dos benefícios desses profissionais qualificados para realizar o atendimento à população.

Em quatro anos, a Fits já fez contrapartida de R$4,2 milhões em infraestrutura, equipamentos e capacitação de pessoal para fortalecer a saúde pública de Goiana e outros nove municípios da região.

Prática

Além do modelo pedagógico diferenciado em sala de aula das duas instituições, com projetos e tutoria, para desenvolver competências e aprender a solucionar problemas do mundo real, os alunos também podem ampliar os conhecimentos fora do país, em instituições de ensino parceiras do Grupo Tiradentes.

Rede de parceiros

Uma rede de parceiros também está disponível para apoiar a formação dos futuros profissionais da Unit-PE. Entre eles, o Porto Digital, Procon, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Receita Federal, a Fundação Altino Ventura, Sest Senat, CIEE-PE e IEL-PE.

Atendimento ao público

Além de atividades de extensão nas comunidades, no Centro Universitário Tiradentes existe o atendimento ao público com serviços nas áreas da Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Tecnologia da Informação, Direito, empreendedorismo e novos negócios.

