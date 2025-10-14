A- A+

Metanol FNP realiza webinário sobre destinação adequada de garrafas de destilados O encontro marca a segunda edição da série "As cidades e a crise do metanol"

A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) promove, nesta quarta-feira (15), às 10h, o webinário “Destinação adequada de garrafas de destilados”, iniciativa do Fórum Nacional de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. O encontro marca a segunda edição da série “As cidades e a crise do metanol”, que discute desafios e soluções relacionados à gestão de resíduos e à segurança no consumo de bebidas alcoólicas.

Aberto ao público e com participação gratuita, o evento pretende esclarecer à sociedade temas como o manejo correto das garrafas de destilados, os aspectos regulatórios da logística reversa, o papel dos municípios na implementação dessas práticas e a rastreabilidade como ferramenta de controle para evitar a adulteração de bebidas alcoólicas.

“A relevância da abordagem dos temas é no intuito de somar e reforçar as ações de prevenção e combate à adulteração de bebidas alcoólicas e às questões sanitárias que estão sendo realizadas pelos Governos Estadual e Federal. Os representantes municipais têm papel fundamental junto aos comerciantes e à sociedade local”, ressalta o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre.

Veja também