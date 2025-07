Fundação Altino Ventura inaugura nova expansão de Unidade Ambulatorial em Serra Talhada

A- A+

A Fundação Altino Ventura inaugurou, na manhã desta segunda-feira (14), as novas instalações da Unidade Avançada Ambulatorial em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A previsão é que, com a ampliação, o número de consultas passe de 2,2 mil para seis mil por mês, enquanto os exames complementares em oftalmologia aumentem de 20 mil para 50 mil mensais. As novas instalações estão localizadas na Alameda de Serviços do Shopping de Serra Talhada.

A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas prefeitos e secretários de saúde dos municípios da 3ª e 4ª Macrorregião de saúde de Pernambuco, incluindo a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, o presidente do Conselho Diretor da Fundação, Marcelo Ventura, e a presidente do Conselho Curador da FAV, Liana Ventura.



A expansão representa um importante avanço e uma assistência ainda mais qualificada para a população de Serra Talhada e região. As novas instalações aprimoram a assistência oftalmológica aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos 35 municípios que fazem parte da 3ª Macrorregião do estado, além do município de Salgueiro, da 4ª Macrorregião.



O novo espaço conta com 600 metros quadrados e possui instalações modernas. Ao todo são cinco consultórios, seis salas de exames complementares com equipamentos de última geração em oftalmologia, assim como espaço para triagens e ampla recepção.



A estimativa da FAV é que não apenas os atendimentos, mas as ofertas de cirurgias especializadas também cresça de 400 para 600 procedimentos mensais, incluindo intervenções de alta complexidade, como retina, catarata e demais cirurgias oftalmológicas.



De acordo com a Fundação, as cirurgias continuarão sendo realizadas no bloco cirúrgico da FAV, localizado na Avenida Dr. Ademar Xavier, 335, no centro de Serra Talhada, que contará com três salas operatórias.



De acordo com o presidente da FAV, após a inauguração destas novas instalações, Serra Talhada, no Sertão, passa a ser um centro de referência em oftalmologia em Pernambuco.



“Celebramos uma conquista significativa para o SUS da 3ª macrorregião, que beneficiará 35 municípios. Também passaremos a atender a 4ª macrorregião, apoiando a cidade de Salgueiro. Com isso, garantiremos o acesso a serviços oftalmológicos de qualidade, sem a necessidade de deslocamento até o Recife”, destacou o presidente da FAV, Marcelo Ventura.

