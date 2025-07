Fundação Altino Ventura tem nova presidente

A- A+

A Fundação Altino Ventura (FAV), referência nacional e internacional em oftalmologia, realizou na manhã desta terça-feira (29) a cerimônia de posse dos novos presidentes dos Conselhos Curador e Diretor para o triênio 2025–2028.

O evento ocorreu no auditório da sede da instituição, no bairro da Iputinga, e reuniu autoridades, representantes do setor público, corpo clínico, colaboradores, voluntários e familiares.





A mesa de honra foi composta pelo então presidente do Conselho Diretor, Marcelo Ventura; vice-presidente, Marcelo Ventura Filho; presidente do Conselho Curador, Liana Ventura; gerente de Regulação Ambulatorial da Secretária Estadual de Saúde, Mariana Lima; e o membro do Conselho Curador da FAV, José Ubiracy.



Na sequência, ocorreu a formalização da nova composição dos Conselhos da FAV. Marcelo Ventura assumiu a presidência do Conselho Curador, enquanto a presidência do Conselho Diretor passou oficialmente para Liana Ventura, que assume o novo ciclo de liderança com o compromisso de dar continuidade ao legado deixado por seu antecessor. Como reconhecimento pelos anos dedicados à Instituição, Marcelo Ventura foi homenageado com uma placa comemorativa.



No discurso de posse, Liana Ventura falou com emoção e profundo senso de responsabilidade. “O maior desafio é continuar inspirando vidas e motivando pessoas, como Altino sempre fez”, afirmou. Ela destacou a importância do trabalho em equipe, da humanização no atendimento e da missão social da Fundação, reforçando o compromisso de servir aos mais necessitados.



Sobre a FAV

A Fundação Altino Ventura é reconhecida pela excelência na reabilitação de pessoas com múltiplas deficiências (CER IV), além de manter forte atuação nas áreas de ensino e pesquisa científica.

Durante seu pronunciamento, Marcelo Ventura destacou a força do trabalho coletivo na trajetória da FAV e a dedicação de todos que constroem diariamente a missão da instituição. "Muitas mãos contribuíram para o que somos hoje. Além disso, contamos com 210 voluntários que, com dedicação, ajudam a manter a Fundação em funcionamento e a torná-la única", disse Marcelo Ventura.

