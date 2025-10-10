A- A+

Investimentos Governo estadual anuncia obras de contenção de encostas em Jaboatão dos Guararapes Cerca de 273 famílias serão diretamente beneficiadas

O governo estadual anunciou que lançou um edital para a execução de obras de contenção de encostas em quatro áreas de risco no município de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o investimento é superior a R$ 16,5 milhões.

As intervenções serão realizadas nas ruas Alto Marechal Castelo Branco, Joaquim Tenório, Francisco Aires e Eletricista José Alves de Ribeiro, no bairro de Cavalero e no centro de Jaboatão dos Guararapes. A expectativa é que, ao final das obras, cerca de 273 famílias sejam diretamente beneficiadas.

Estudos técnicos apontam que cerca de 6,32% da população de Jaboatão dos Guararapes reside em áreas suscetíveis a deslizamentos, com 193 setores classificados como de risco alto ou muito alto. As localidades escolhidas para intervenção apresentam relevo acidentado, ocupação irregular e histórico de instabilidade do solo durante períodos de chuvas intensas.

A execução das obras será dividida em seis etapas: serviços preliminares, instalação do canteiro, terraplenagem, contenção, drenagem e obras complementares, como construção de passeios e guarda-corpos.

Estão previstos 12,6 mil m³ de escavação manual, 4,2 mil metros de grampos de solo e 4,5 mil m² de revestimento em tela argamassada. O prazo contratual estimado é de 180 dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço.

“Esse investimento reafirma o compromisso do Governo de Pernambuco com uma infraestrutura urbana segura e humanizada. Estamos trabalhando para proteger vidas e impulsionar o desenvolvimento das nossas cidades”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.



Veja também