Investimentos

Governo estadual anuncia obras de contenção de encostas em Jaboatão dos Guararapes

Cerca de 273 famílias serão diretamente beneficiadas

Governo anuncia obras de contenção de encostas em JaboatãoGoverno anuncia obras de contenção de encostas em Jaboatão - Foto: Divulgação

O governo estadual anunciou que lançou um edital para a execução de obras de contenção de encostas em quatro áreas de risco no município de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o investimento é superior a R$ 16,5 milhões.

As intervenções serão realizadas nas ruas Alto Marechal Castelo Branco, Joaquim Tenório, Francisco Aires e Eletricista José Alves de Ribeiro, no bairro de Cavalero e no centro de Jaboatão dos Guararapes. A expectativa é que, ao final das obras, cerca de 273 famílias sejam diretamente beneficiadas. 

 

Estudos técnicos apontam que cerca de 6,32% da população de Jaboatão dos Guararapes reside em áreas suscetíveis a deslizamentos, com 193 setores classificados como de risco alto ou muito alto. As localidades escolhidas para intervenção apresentam relevo acidentado, ocupação irregular e histórico de instabilidade do solo durante períodos de chuvas intensas.

A execução das obras será dividida em seis etapas: serviços preliminares, instalação do canteiro, terraplenagem, contenção, drenagem e obras complementares, como construção de passeios e guarda-corpos.

Estão previstos 12,6 mil m³ de escavação manual, 4,2 mil metros de grampos de solo e 4,5 mil m² de revestimento em tela argamassada. O prazo contratual estimado é de 180 dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço.

“Esse investimento reafirma o compromisso do Governo de Pernambuco com uma infraestrutura urbana segura e humanizada. Estamos trabalhando para proteger vidas e impulsionar o desenvolvimento das nossas cidades”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.
 

