Governo estadual reforça políticas públicas voltadas para mulheres

Nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, o governo estadual lançou um pacote de ações voltadas para o público feminino, em evento realizado no Palácio do Campo das Princesas, ontem. Foram anunciados o lançamento de editais de fomento para startups e pesquisas inovadoras, além do Festival de Empreendedorismo Feminino e de ações em parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs).

A governadora Raquel Lyra (PSD) celebrou os anúncios e ressaltou que o interesse das políticas públicas implementadas pelo estado visam garantir uma rede de proteção às mulheres.

“A gente sabe que nada se faz sozinho e que, no que diz respeito a mulheres, e a proteção de suas vidas, é sempre importante trabalhar em rede. Estamos aqui, mais uma vez, colocando recursos públicos na mão das organizações da sociedade civil organizada, lançando editais para startups e para mulheres cientistas e garantindo a abertura junto aos municípios de centros de referência e acolhimento a mulheres vítimas de violência”, declarou a gestora.

Mais de 40 termos de fomento com organizações não governamentais foram assinados para viabilizar o oferecimento de qualificação profissional de mulheres, com entrega de kits de formação.

Por meio dos Termos de Convênio do Chamamento Público, o governo estadual vai aportar R$ 70 mil em instituições que promovam ações de fortalecimento dos direitos, autonomia econômica e desenvolvimento de iniciativas sociais de mulheres em diferentes regiões do Estado.

A secretária da Mulher, Juliana Gouveia, também anunciou a abertura de 30 novas unidades de Centros de Referência da Mulher nos municípios do estado, com a entrega dos kits de mobiliário para as gestões municipais.

Atualmente, 31 estruturas desse tipo estão à disposição das mulheres do estado que são vítimas de violência ou estão em situação de vulnerabilidade, oferecendo atendimento com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, entre outros profissionais.

Somente no lançamento dos editais para startups e cientistas, o investimento estimado é de R$ 4,6 milhões. Serão contempladas iniciativas de inovação divididas nas linhas: Pernambucanas Inovadoras; Pró-Startups Mulheres que Inovam e Compet Mulheres. Juntas, as três iniciativas poderão beneficiar mais de 50 projetos de startups e pesquisadoras pernambucanas

“Este é um conjunto de ações que fortalece a rede de proteção, amplia oportunidades e garante que as políticas públicas cheguem, de fato, à vida das mulheres pernambucanas. Estamos apoiando projetos sociais, incentivando o empreendedorismo e levando serviços, informação e orientação para todas as regiões do Estado”, destacou a secretária da Mulher.



Ainda foi anunciada a criação do Festival de Empreendedorismo Feminino. O evento será realizado de forma itinerante, percorrendo as 12 Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco. O objetivo é reunir empreendedoras, artesãs, agricultoras familiares e trabalhadoras da economia solidária em espaços de exposição, comercialização e formação. Junto a isso, serão realizadas as Caravanas das Mulheres, estratégia que levará orientação jurídica, atendimento psicossocial, qualificação profissional e informações sobre políticas públicas aos municípios pernambucanos, com 12 edições previstas já para o mês de março.

Na mesma solenidade, a governadora Raquel Lyra assinou o decreto que institui Núcleos de Estudos de Gênero e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres (NEGs) nas instituições públicas e privadas de ensino de Pernambuco, abrangendo o Ensino Fundamental II, o Ensino Médio e a Educação Profissional.



