Gastronomia Gravatá recebe a primeira edição do Circuito Comida de Boteco Evento acontece de 23 de janeiro a 15 de março com 15 estabelecimentos participantes

O município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, receberá a primeira edição do Circuito Comida de Boteco. O evento tem início nesta quinta-feira (23) e seguirá até o dia 15 de março, com a participação de 15 bares.

Durante o evento, os participantes poderão experimentar pratos especiais, criados especialmente para o circuito, e votar nos seus favoritos de forma online, elegendo os melhores sabores da cidade.

De acordo com a Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de Gravatá, o evento busca gerar um fluxo turístico nos diversos bares e botecos da cidade, incluindo o tradicional Alto do Cruzeiro, e destacar os estabelecimentos de alimentos e bebidas, tanto os mais antigos quanto os novos empreendimentos locais, além de fomentar o turismo e a economia local.

Confira os bares que participam do Circuito Comida de Boteco em Gravatá:

A Feijoada

Arena 232

Bar e Petiscaria Cantinho do Urso

Bar Esquina do Arrocho

Buteco 377

Caldinho da Serra

Carlos do Bode

Chefe Gourmet – Petiscaria

Deck do Churrasco

Dudu – Bar e Restaurante

O Chaplin Restaurante & Chopperia

Pedro do Almoço

Pirata Bar e Restaurante

Salomé Bistrô

Serra & Mar - Bar e Comedoria

