ATIVIDADES HSE tem aumento na busca por sessões de musicoterapia para crianças neuroatípicas; saiba como marcar Em julho deste ano foram 173 atendimentos e em junho 137, um aumento de 26%. As sessões acontecem quatro dias por semana, pela manhã e à tarde

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE) registrou, nos últimos meses, um aumento significativo na demanda de atendimentos de musicoterapia. Em julho deste ano foram 173 atendimentos e em junho 137, um aumento de 26%. Já no mês de maio, foram contabilizados 91 acompanhamentos.

Conhecida por ser uma terapia complementar que utiliza a música como ferramenta para promover saúde, bem-estar e desenvolvimento, a musicoterapia é disponibilizada no Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC), do HSE.

As atividades são voltadas para crianças neuroatípicas, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).





De acordo com o musicoterapeuta Adriano Cavalcanti, os benefícios para as crianças vão muito além de tocar instrumentos.

“Melhora a comunicação, interação social, reduz a ansiedade, reduz comportamentos desafiadores, ajuda no estímulo de habilidades cognitivas e motoras e aumenta a autoestima, liberando dopamina e serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e prazer. Nas sessões, as crianças ficam felizes, o que gera um engajamento maior. Elas começam a responder aos estímulos motores e cognitivos”, destacou o musicoterapeuta.

Atendimento

A marcação para as terapias no CRFC é feita por meio do número 4020-2616 ou pelo link: https://www.agendasassepe.com.br/login.



O encaminhamento para a musicoterapia é realizado pelo neuro pediatra ou neuropsiquiatra. As sessões acontecem quatro dias por semana, pela manhã e à tarde.

As sessões são realizadas de forma individual ou em grupo por dois musicoterapeutas, habilitados para o tratamento, e faz parte do conjunto de terapias oferecidas pela clínica Ambulatorial como: psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, fisioterapia, psicomotricidade, psiquiatria e neuropediatra.

Durante o atendimento é comum a utilização de instrumentos como: violão, bateria, pandeiro e órgão, que servem para estimular os pacientes. Também é usado, segundo os profissionais, o “ruído branco”, sons que se assemelham ao primeiro ambiente da criança, no útero da mãe.



Experiência

Katiúcia Gusmão explica que, através da musicoterapia, o filho começou a aceitar mais as mudanças de padrões que ele carrega a muito tempo.



“Marvin tem 9 anos, extrema rigidez cognitiva (dificuldade em adaptar os pensamentos e comportamentos diante de novas situações ou mudanças), então temos momentos muito difíceis. Porém, a partir das sessões de musicoterapia, junto com todas as outras terapias que ele faz no Centro de Reabilitação, mas em especial a musicoterapia, tem ajudado muito com essas limitações”, comemorou a mãe.

Para a psicóloga do CRFC, Luciana Miranda, a musicoterapia potencializa ganhos emocionais, sociais e cognitivos da criança e promove melhor qualidade de vida para elas.



“As sessões favorecem, através dos sons, ritmos e melodias, a redução da ansiedade e agitação, desenvolve a comunicação e estimula formas alternativas de expressão. Funciona como um canal de conexão com o outro e consigo mesmo”, contou a psicóloga.



Com informações da assessoria.

