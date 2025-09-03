IMIP promove Mostra de Circo e leva alegria a pacientes internados
Evento cultural reforça humanização do atendimento e proporciona momentos de bem-estar no hospital
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) promove, no dia 4 de setembro, a 14ª Mostra de Circo do Recife. A iniciativa contará com a participação da Trupe Vivarte, de Caruaru, e será realizada na Brinquedoteca do hospital a partir das 10h.
A ação é fruto de uma parceria entre o IMIP e a Prefeitura do Recife. O objetivo é transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais acolhedor, levando cultura, alegria e diversão para pacientes em tratamento, familiares e profissionais da saúde.
As apresentações circenses têm papel importante na humanização do cuidado. Além de entreter, ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, especialmente em crianças que enfrentam longos períodos de internação.
Com iniciativas como essa, o IMIP reforça sua missão de cuidar da saúde física e emocional dos pacientes. O hospital acredita que ações lúdicas e culturais contribuem para uma recuperação mais leve, positiva e humanizada.
