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Ocorrência

Incêndio atinge estabelecimento comercial em São Benedito, Olinda

O local da ocorrência fica em frente ao Espaço de Lazer do Caenga; não houve vítimas

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Estabelecimento comercial é atingido por chamas em Olinda Estabelecimento comercial é atingido por chamas em Olinda  - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial nesta sexta-feira (3) na Estrada de Águas Compridas, no bairro de São Benedito, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

O local que foi danificado pelas chamas fica em frente ao Espaço de Lazer do Caenga. 

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Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar a fumaça tendo início em uma loja de serviço de reparo de panelas e eletrodomésticos.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou três viaturas operacionais, que atuaram no controle da situação e na segurança da área. 

“Não houve registro de vítimas e o local ficou aos cuidados da Defesa Civil de Olinda”, completa a nota.

Confira a nota na íntegra:
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado na noite desta sexta-feira (3) para atendimento a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial, no bairro de São Benedito, em Olinda.

Foram enviadas três viaturas operacionais. As equipes atuaram no controle da situação e na segurança da área. Não houve registro de vítimas e o local ficou aos cuidados da Defesa Civil de Olinda.

O CBMPE reforça seu compromisso com a proteção da vida e do patrimônio da população pernambucana.

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