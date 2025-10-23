A- A+

Iniciativas populares Iniciativa digital evidencia ações desenvolvidas nos territórios periféricos Cadastramento online de entidades iniciado em outubro é a primeira etapa do mapeamento

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), está cadastrando organizações, coletivos e grupos que atuam nos territórios periféricos do Estado. O objetivo é fazer o mapeamento das entidades e dar visibilidade a iniciativas locais.

O levantamento iniciou nesta quinta (23) e será feito por meio de um formulário disponível no site da Seduh: www.seduh.pe.gov.br/periferia-em-rede.

A ideia, com o mapeamento, é estabelecer uma ponte entre as organizações e os programas e políticas estaduais, além de fornecer dados para subsidiar a criação de políticas públicas pelo Governo Estadual.

“Agora, dentro do Governo de Pernambuco, temos um espaço para evidenciar as iniciativas locais. Há pessoas promovendo, nos territórios, projetos de inclusão, cultura, segurança alimentar e cidadania. Queremos dar visibilidade e apoiar esses agentes sociais para que possam impactar ainda mais pessoas”, afirma Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias da Seduh.

Criada em fevereiro de 2025, a Secretaria Executiva de Periferias é a única estadual do Brasil e tem como propósito fazer a integração e articulação com as demais políticas do Estado, gerando um fortalecimento de ações nos territórios periféricos. Em nível nacional, há a Secretaria Nacional de Periferias, vinculada ao Ministério das Cidades.

Agentes Digitais

Após o cadastramento, será desenvolvida uma plataforma com os dados do mapeamento. A plataforma também permitirá a atualização constante dos dados sobre as iniciativas em curso nos territórios periféricos.

Intitulado Plataforma Digital de Mapeamento e Conexão de Iniciativas Populares, o projeto foi selecionado pelo Programa Agentes Digitais, do Governo de Pernambuco.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Executiva de Periferias da Seduh, em parceria com a Gerência de Tecnologia e Inovação, da Superintendência de Gestão Estratégica.

A próxima etapa é a participação, durante dois meses, de uma capacitação da equipe selecionada O treinamento é voltado à inovação e transformação digital. A aula inaugural aconteceu dia 20 de outubro, no Auditório da POLI/UPE.

Durante o curso, a equipe da Seduh vai desenvolver uma plataforma de mapeamento de iniciativas populares. Após essa fase, haverá uma nova seleção para a etapa final do programa, que prevê a finalização da iniciativa.

O Agentes Digitais é uma parceria entre a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape), com o objetivo de capacitar servidores para liderarem a modernização e digitalização de serviços públicos em seus órgãos.

