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Inclusão Iniciativa oferta 100 bolsas de graduação EaD gratuitas para pessoas com TEA e mães A ação é da Companhia Ser Educacional, por meio dos projetos Novas Histórias e Mãe Esperança

A Companhia Ser Educacional publicou o edital que oferece 100 bolsas de graduação EaD gratuitas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e mães de pessoas com TEA.

As inscrições tiveram início no dia 29 de junho e seguem até o dia 10 de julho.

A iniciativa faz parte dos projetos “Novas Histórias” e “Mãe Esperança”, ambos do Programa EaD Social.

O total de vagas está dividida entre os dois projetos, sendo 50 para o Novas Histórias e 50 para o Mãe Esperança.

Alguns dos cursos de graduação elegíveis no edital são Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências Aeronáuticas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Design de Interiores; Gestão Comercial; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Marketing; entre outros.

De acordo com o CEO da Companhia Ser Educacional, Jânyo Diniz, a educação é o principal instrumento de transformação social.

“É com esse propósito que ofertamos essas 100 bolsas de graduação EaD gratuitas. Essa iniciativa representa um compromisso com a inclusão, a equidade de oportunidades e o respeito às diversas realidades que existem em nossa sociedade”, afirmou.

Como participar?

A ficha de inscrição e o questionário estão disponíveis no edital (clique aqui) e ambos precisam ser preenchidos.

A primeira etapa do processo seletivo consiste em uma pré-seleção para apresentação de documentações.

Na segunda fase do processo seletivo, as pessoas selecionadas serão contatadas por e-mail para envio de uma redação.

Segundo Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional, essa iniciativa traduz o compromisso da Ser Educacional com a inclusão e a transformação de vidas por meio da educação.



“Sabemos que o acesso ao ensino superior ainda é um desafio para muitas pessoas, especialmente para quem vivencia o autismo ou está diretamente envolvido na rotina de cuidado”, disse.

Cronograma:

Lançamento do edital: 25/06;

Inscrições: 29/06 a 10/07;

Pré-seleção: 13/07 a 27/07;

Com informações de assessoria

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