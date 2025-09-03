A- A+

Cidadania Instituto Cabanga realiza mutirão de serviços gratuitos em Brasília Teimosa Evento acontece neste sábado (6) com atendimentos de saúde, cidadania e programas sociais

O Instituto Cabanga de Responsabilidade Social promove neste sábado (6), das 9h às 12h, uma grande ação social na Escola Estadual Luís de Camões, em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife. O evento celebra os seis anos da Rádio Brasília Teimosa e vai oferecer serviços gratuitos à comunidade.

Serviços

A população terá acesso a vacinação, exames rápidos, consultas, atendimento jurídico, previdenciário e emissão de segunda via de documentos. Também haverá corte de cabelo, orientações sociais e ações voltadas ao bem-estar animal.

Um dos principais destaques será o Mamógrafo Móvel, em parceria com a Prefeitura do Recife. Mulheres de 50 a 69 anos poderão realizar gratuitamente o exame de mamografia. Estão disponíveis 80 atendimentos, sendo 40 pela manhã e 40 à tarde. As fichas começam a ser distribuídas às 7h.

Durante o evento, o Programa Mães de Pernambuco também fará atendimentos. A iniciativa do Governo do Estado concede auxílio mensal de R$ 300 a mulheres em situação de vulnerabilidade social. O novo ciclo de confirmações está aberto até 24 de setembro.

Segundo Paulo Perez, presidente do Instituto Cabanga, a ação reforça a parceria com a Rádio Brasília Teimosa. “Nada mais justo do que celebrar seus seis anos com um mutirão de benefícios para a comunidade”, afirmou.

