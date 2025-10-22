A- A+

benefício IPREBE convoca aposentados e pensionistas de Bezerros para realizarem a prova de vida anual Procedimento obrigatório deve ser realizado até o dia 28 de novembro, preferencialmente de forma on-line

Desde o final de setembro, o Instituto de Previdência Municipal de Bezerros (Iprebe) está convocando os aposentados e pensionistas do município para realizarem a Prova de Vida Anual Obrigatória. Quem não atualizar seu cadastro poderá ter seu benefício suspenso ou cancelado, devido a suspeita de fraude ou golpe.



A prova de vida tem como objetivo melhorar a qualidade das informações cadastrais dos beneficiários da previdência, prevenir fraudes e garantir que o benefício seja pago aos que têm direito assegurado pela lei.



A comprovação deve ser feita preferencialmente de forma on-line, através do link disponibilizado pelo Instituto, até o dia 28 de novembro de 2025.

Os aposentados e pensionistas que tiveram alguma dificuldade com o formato digital podem solicitar a comprovação presencial na sede do Iprebe, ou de forma domiciliar, após agendamento.





Veja também