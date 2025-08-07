A- A+

SINISTRO Jaboatão dos Guararapes: incêndio atinge casa no bairro de Cavaleiro Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas e oito militares para conter as chamas. Não houve registro de vítimas

Um incêndio atingiu uma casa na Rua do Côrte Mole, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na noite desta quinta-feira (7).



O fogo se alastrou pelo pavimento superior da residência, especificamente, uma área de aproximadamente 10 m², da sala e cozinha. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada às 19h.



Ao chegar no local indicado, a população tinha conseguido debelar o incêndio antes das guarnições do CBMPE, que realizou o rescaldo e assegurou que não houvesse a reignição do fogo.

Moradores da localidade registraram o momento em que o fogo se espalhou em parte da casa. Por meio de uma rede social, a população publicou vídeos mostrando a fumaça.



Os vizinhos ainda comunicaram que havia um idoso dentro da residência, mas que ele foi retirado com a ajuda da vizinhança.

O CBMPE enviou até o sinistro duas viaturas e oito militares e contou com a ajuda da Neoenergia e Defesa Civil, para ampliar a segurança da área.

Segundo a nota do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi declarado e concluído às 20h10. Não houve registro de vítimas.

