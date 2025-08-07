Sex, 08 de Agosto

SINISTRO

Jaboatão dos Guararapes: incêndio atinge casa no bairro de Cavaleiro

Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas e oito militares para conter as chamas. Não houve registro de vítimas

Moradores da localidade registraram o momento em que o fogo se espalhou em parte da casa.

Um incêndio atingiu uma casa na Rua do Côrte Mole, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na noite desta quinta-feira (7).

O fogo se alastrou pelo pavimento superior da residência, especificamente, uma área de aproximadamente 10 m², da sala e cozinha. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o  Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada às 19h.

Ao chegar no local indicado, a população tinha conseguido debelar o incêndio antes das guarnições do CBMPE, que realizou o rescaldo e assegurou que não houvesse a reignição do fogo.  

Moradores da localidade registraram o momento em que o fogo se espalhou em parte da casa. Por meio de uma rede social, a população publicou vídeos mostrando a fumaça.

Os vizinhos ainda comunicaram que havia um idoso dentro da residência, mas que ele foi retirado com a ajuda da vizinhança. 

O CBMPE enviou até o sinistro duas viaturas e oito militares e contou com a ajuda da Neoenergia e Defesa Civil, para ampliar a segurança da área. 

Segundo a nota do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi declarado e concluído às 20h10. Não houve registro de vítimas.

