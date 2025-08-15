A- A+

NEVE Jaboatão: resíduo de espuma na BR-101 se assemelha a neve e gera curiosidade Um resíduo espumoso, com aspecto de neve, se espalhou por três quilômetros da pista

A chuva desta sexta-feira (15) gerou um "fenômeno" inusitado em trecho da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Uma substância espumosa, com aspecto de neve, se espalhou por três quilômetros da pista e despertou curiosidade nos motoristas que passavam pelo local.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o resíduo estava entre os quilômetros 83 e 86, do bairro de Comporta até Prazeres.







Os condutores que passaram pelo trecho filmaram a pista toda branca, simulando “neve”. No local, a orientação da PRF era de que os motoristas reduzissem a velocidade para evitar acidentes de trânsito.

A PRF informou que uma equipe estava de prontidão orientando os motoristas. A corporação ainda comunicou que não conseguiu identificar se a substância era, de fato, sabão ou qual a origem da espuma.

No final da tarde, a mesma chuva que causou o efeito da espuma a ajudou a dissipá-la, assim como os carros que trafegavam no local.

