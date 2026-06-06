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jibóia Jibóia é encontrada dentro de motor de caminhonete em Caruaru; animal será devolvido à natureza Cobra foi retirada do veículo com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros

Uma jibóia com cerca de um metro e meio foi encontrada dentro do motor de uma caminhonete, neste sábado (6), na BR-104, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O animal foi localizado pelo motorista do veículo e retirado com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Por volta das 8h da manhã, o motorista da caminhonete parou no posto da PRF, localizado no quilômetro 57 da rodovia, para pedir que a equipe da polícia retirasse a cobra que estava no motor. O condutor do veículo disse que avistou o animal quando decidiu colocar água na caminhonete.

Quando os policiais abriram o capô, encontraram a jibóia enroscada no motor. A equipe tentou retirar a cobra, mas ela estava muito presa às peças da caminhonete. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o animal, que não apresentava ferimentos. Após avaliação, o animal será devolvido à natureza.

Episódios como esse são raros, mas podem acontecer principalmente em locais de clima frio e chuvoso. As jibóias são animais de sangue frio e, por isso, em períodos de baixa temperatura, necessitam de fontes de calor externas, como motores e locais fechados, para regular a temperatura corporal.

Se o animal for encontrado no motor do veículo, não é aconselhável tentar retirá-lo sozinho ou ligar o motor, visto que essas ações podem ferir o motorista ou a jibóia. É recomendado desligar o veículo, se afastar dele e acionar o Corpo de Bombeiros.

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