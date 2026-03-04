A- A+

novo espaço Licenciamento Unificado do Recife terá novo espaço de atendimento Atendimento, antes realizado no bairro de Afogados, passa a ser feito no andar térreo da Prefeitura

A Unidade de Licenciamento Unificado da Prefeitura do Recife passou a funcionar no andar térreo da sede do Executivo Municipal na última terça-feira (3). A unidade antes funcionava no bairro de Afogados. A prefeitura reforçou que, para o atendimento, as regras continuam iguais, com os agendamentos a serem feitos por meio do Portal de Licenciamento.

Atualmente, a prefeitura oferece, por meio do Conecta Recife, quase todos os serviços ligados ao licenciamento de maneira digital. Devido à mudança, os atendimentos e agendamentos de 26 de fevereiro a 2 de março foram suspensos e voltaram à normalidade na terça.

Com o novo endereço, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento espera diminuir a burocracia das atividades da Unidade de Licenciamento.

“Passamos a contar com um ambiente completamente novo, com estrutura renovada para as rotinas de trabalho dos nossos servidores e para receber o cidadão. Encurtamos assim as distâncias entre esta unidade e os demais setores da Prefeitura, incluindo nossos próprios setores. Além disso, temos certeza do salto de qualidade do atendimento porque um ambiente renovado promove mudanças que vão além de questões físicas”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos.

Processo digital

No Portal de Licenciamento é possível ingressar com processos urbanísticos, ambientais, sanitários e de resíduos, drenagem e pavimentação. Também é possível fazer simulações, passo a passo para abertura de empresas, emissão de formulários, entre outros serviços.

“Entregamos hoje a nova unidade e nesta terça passamos a operar no novo endereço com uma estrutura completamente renovada. Estar na sede da Prefeitura do Recife será um grande facilitador para nossas rotinas. Permaneceremos a oferecer à população nosso melhor”, disse a secretária executiva de Licenciamento do Recife, Taciana Sotto Mayor.

