Lideranças de 36 associações se reúnem com a Codevasf na próxima terça (13)

O superintendente da Codevasf na regional Recife, Gustavo Melo, recebe na próxima terça-feira (13), às 9h, 20 líderes de 36 associações que atuam em comunidades rurais e urbanas em todo o estado.



O encontro, articulado por Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, busca alinhar demandas e fortalecer projetos voltados à melhoria das condições de vida da população em situação de vulnerabilidade social.



Estarão presentes representeantes da Comunidade Católica Obra de Maria, Comunidade Católica Boa Nova, Fazenda da Esperança, Movimento Pró-Criança, Orquestra Criança Cidadã e líderes de associações comunitárias. Algumas dessas instituições participam como federações, o que amplia o alcance das representações.



A pauta do encontro prevê tratar de iniciativas voltadas à agricultura orgânica e familiar, criação de peixes, produção sustentável de alimentos e geração de renda. O público-alvo são as comunidades em situação de vulnerabilidade, principalmente no meio rural.



De acordo com o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, o movimento é guiado exclusivamente pelo compromisso social. “Aqui não existe partido político. O único partido é o partido dos mais vulneráveis. Cada entidade tem suas convicções, que são respeitadas, mas nesta mesa o que nos une é o objetivo comum de servir à população carente”, afirmou.



União de forças



Gilberto reforça que a iniciativa nasce da união de forças em favor de quem mais precisa. “A intenção é somar, nunca dividir. O que nos move é a busca por melhores condições de vida para as famílias, seja no campo ou nas periferias urbanas”, completou.



Durante um encontro já realizado nesta semana entre Gilberto Barbosa e o superintendente da Codevasf, foi assegurada a perfuração de poços artesianos que irão beneficiar aproximadamente 800 famílias pernambucanas, garantindo acesso regular à água potável e fortalecendo as ações de segurança hídrica em comunidades em situação de vulnerabilidade.



Canal de diálogo

Além do alinhamento institucional, a nova reunião também busca estabelecer um canal permanente de diálogo entre a Codevasf e as entidades sociais, permitindo que as demandas das comunidades cheguem de forma organizada e representativa ao poder público, aumentando a efetividade das políticas e projetos executados.



A expectativa das lideranças é que o encontro marque o início de uma nova fase de cooperação, com ações estruturantes que promovam não apenas assistência imediata, mas também autonomia, dignidade e desenvolvimento sustentável para milhares de famílias pernambucanas.





Com informações da assessoria de imprensa da Obra de Maria.

