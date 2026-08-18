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Obra Márcia Rushansky lança livro sobre memórias de cinco décadas de viagens pelo mundo Lançamento da obra "Hello, People!" foi realizado nesta terça-feira (18), no Restaurante Bargaço Recife

A empresária Márcia Rushansky lançou nesta terça-feira o livro “Hello, People!”, que traz as memórias de cinco décadas de viagens pelo mundo.

O evento de lançamento foi realizado no Restaurante Bargaço Recife, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, e reuniu familiares, amigos e parceiros da empresária do setor de turismo.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença no lançamento do livro.

A empresária Márcia Rushansky ao lado do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

A obra de 164 páginas foi escrita por Nadezhda Bezerra e divulgada pela Editora Caroá.

O livro trata das diversas fases da vida pessoal e profissional de Márcia Rushansky durante 50 anos no ramo de viagens.

De acordo com a autora, o livro é uma forma de permitir que as pessoas sonhem em conhecer novos lugares, uma oportunidade que ela teve na vida.

“Eu sempre sonhei em fazer o sonho das pessoas se tornar realidade. A gente só faz desse jeito, colocando num livro para eles verem as experiências e todas as peripécias que foram os 50 anos como agente de viagem. É muito significativo para mim, estou realizada”, afirmou.

“Hello, People!” narra em crônicas a chegada dos pais da autora - da Polônia e da Rússia - ao Brasil.

Também traz relatos sobre passagens por locais como Disney, Europa, África, Terra Santa, Ásia, Oceania e Américas, além de depoimentos de pessoas próximas sobre a relação com a empresária.

“Não importa o lugar que você vá, tudo é uma experiência válida. Pode estar em Mykonos, na Terra Santa, no Taiti, Havaí. Tudo é cultura”, completou a empresária.

Cynthia Papaléo, filha e sócia de Márcia Rushansky na Atac Turismo, citou a emoção em concretizar o sonho de lançar o livro com as histórias da mãe.

“Estou muito feliz. Conseguimos colocar em prática esse sonho que já tínhamos há muitos anos. Em janeiro deste ano colocamos em prática. Trabalho com ela desde 1999, é um prazer. Tenho uma verdadeira admiração por ela”, destacou.

O livro “Hello, People!” foi elaborado entre agosto de 2025 e julho de 2026 com edição de Sandra Lima, capa e diagramação de Silva Barbosa e revisão de texto feita por Giselda Vilaça.

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