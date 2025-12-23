Ter, 23 de Dezembro

Memorial da Democracia de Pernambuco completa três anos de atuação com programação especial

Comemoração inclui o lançamento do livro "Utopias e Novos Direitos Volume 1", roda de conversa com os autores e entrada gratuita no museu

Memorial da Democracia de Pernambuco completa três anos de atuação com programação especial - Foto: Divulgação

Para celebrar os três anos de atuação do Memorial da Democracia de Pernambuco - Fernando de Vasconcellos Coelho, o espaço fará uma programação especial nesta segunda-feira (29). Com entrada gratuita, a comemoração vai ocorrer das 16h às 18h, com destaque para o lançamento do livro “Utopias e Novos Direitos – Volume 1”, realizado em parceria com a Cátedra Dom Helder Câmara. 

“Celebrar esses três anos é reafirmar o compromisso do Governo de Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra, com a memória, a verdade e os direitos humanos. O Memorial é um espaço vivo, que preserva histórias de luta e resistência e convida a sociedade a refletir sobre a importância da democracia todos os dias”, destacou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

A obra que será lançada reúne produções científicas do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), além de textos de autores convidados, abordando temas da agenda de direitos humanos a partir da perspectiva da transformação social.

A programação também inclui um bate-papo com os organizadores do livro, Carolina Ferraz e Manoel Moraes, além da visita às exposições permanentes do museu, que abriga um acervo de documentos, depoimentos e registros que contam a trajetória política pernambucana.

*Com informações da assessoria
 

