Metrô do Recife: trem apresenta falha entre as estações Rodoviária e Curado
Segundo a CBTU, falha teria ocorrido devido a falha em disjuntor
A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada por um problema de fornecimento de energia na manhã desta quarta-feira (22). O fato aconteceu entre as as estações Rodoviária e Curado, no sentido Recife.
O trem permaneceu com as portas fechadas e os passageiros precisaram aguardar a chegada de técnicos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
Uma passageira relatou que o trem onde o marido dela estava, no sentido Camaragibe, também parou na estação Cosme e Damião. De acordo com a CBTU, um disjuntor teria desligado e desenergizado o trecho.
A CBTU também relatou que a normalização foi feita às 9h47, cerca de 15 minutos após problema, e ressaltou que nenhum passageiro precisou descer.