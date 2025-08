Ministério da Saúde anuncia R$ 7,1 milhões para ampliar atendimentos do SUS em Pernambuco

A- A+

Em Araripina, Sertão de Pernambuco, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, anunciou o investimento de R$ 7,1 milhões destinados a diversas unidades de saúde do estado. O novo repasse faz parte do montante de R$ 440 milhões do programa Agora Tem Especialistas.



O programa, do Governo Federal, tem como objetivo reduzir o tempo de espera dos pacientes do SUS em seis áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e cardiologia.

Dentre as unidades de saúde que receberão o investimento estão o Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado em Araripina, e o Serviço de Estimulação e a Reabilitação da Criança (SERC), em Gravatá.



Também estão previstos investimentos em hospitais no Recife, em Petrolina e Salgueiro. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento na rede pública de saúde nos municípios.



Agora Tem Especialista

Em Araripina, Mozart Sales detalhou como os investimentos serão aplicados nos municípios. Com o recurso, os hospitais serão habilitados a realizarem novos procedimentos médicos.

Dentre as unidades de saúde que receberão o investimento estão o Hospital e Maternidade Santa Maria. Foto: Kathlen Amado/ MS

A ação integra as iniciativas do programa Agora Tem Especialistas, que conta com um conjunto de ações para ampliar a capacidade de atendimento do SUS em todo o Brasil, com a realização de mais consultas, exames e cirurgias eletivas.



Fortalecimento

Nesta sexta-feira (1º), representantes do Ministério da Saúde também estiveram em outros estados para o anúncio de ações do programa Agora Tem Especialistas.



Somados aos recursos destinados às unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro, a pasta vai investir o total de R$ 440 milhões para a ampliação do atendimento especializado no SUS em: Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Paraná, Pará, Rio de Janeiro e Distrito Federal.



Com informações da assessoria.

