Ministra da Saúde cita Imip como parceiro para eliminar câncer de colo do útero no Brasil

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, citou o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), localizado no Recife, como um importante parceiro para eliminar o câncer de colo do útero no Brasil.

A fala aconteceu durante o anúncio da portaria que define a Estratégia de Mudança Tecnológica para Controle e Eliminação do Câncer do Colo de Útero, em agenda recente cumprida junto ao presidente Lula (PT) em Pernambuco, determinando assim um novo modelo de prevenção e eliminação desse tipo de câncer também conhecido como câncer cervical.

A estratégia tem como espelho o Programa Útero é Vida, lançado em dezembro de 2021 e desenvolvido em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (Opas) e com o Imip.

No seu discurso, Nísia destacou a simbologia da assinatura dessa portaria ter ocorrido no mês de março, que carrega o Dia Internacional da Mulher.

"Esse anúncio é para que todos saibam que o Ministério da Saúde assinou uma portaria para a criação nacional da eliminação do câncer de colo de útero, um trabalho que tem como referência o que vem sendo feito pelo Imip, instituição que agradeço. Obrigada, Pernambuco", disse.

A expectativa agora é testar 20% da população feminina entre 25 e 64 anos para o vírus HPV, vírus sexualmente transmissível, causador do câncer de colo do útero quando não detectado e tratado precocemente.

