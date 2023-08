Morte de adolescente alerta para cuidados necessários ao empinar pipa; confira dicas

A- A+

Após um choque elétrico vitimar de forma fatal um adolescente de 12 anos que tentava pegar uma pipa no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (16), a Neoenergia Pernambuco reforçou uma série de cuidados que devem ser tomados por quem gosta de empinar pipa.

A companhia orienta que a brincadeira não deve ser realizada nas proximidades da rede de distribuição. O ideal é que ela aconteça em locais abertos como praias e campos.

O perigo é acentuado pelo uso do cerol, que contém raspas de vidro e pó metálico adicionado à cola. O material, quando aplicado à linha, se torna um condutor, aumentando o risco de acidentes.

O uso de adereços metálicos nos brinquedos também representa risco, já que o material também pode ser energizado ao entrar em contato com a rede elétrica.

Outro questão é o perigo de rompimento de cabos no momento em que os brinquedos se enroscam nos fios elétricos, o que pode provocar um curto-circuito.

A Neoenergia Pernambuco reforça que, em caso de pipas presas em postes ou na fiação, a retirada deve ser realizada apenas por profissionais da companhia que estão devidamente autorizados e capacitados para se aproximar da rede elétrica.

No primeiro semestre deste ano, foram registradas 59 interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas por pipas em Pernambuco. No total, cerca de 21 mil pessoas foram impactadas diretamente pela brincadeira.

Para evitar acidentes e a descontinuação do fornecimento de energia, é essencial que a população esteja atenta às recomendações de segurança.

Veja também

FENÔMENO DA NATUREZA Aproximadamente 60 mil raios caíram em PE, em 2023; veja a importância da manutenção em para-raios