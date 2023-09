Mostra gratuita na Unicap expõe imagens dos oleiros e olarias de Tracunhaém; confira fotos

A- A+

O Museu de Ciências Naturais da Universidade Católica de Pernambuco (Museu Unicap) abre a partir desta quarta (20), às 17h, a exposição fotográfica "Os Vasos e o Oleiro". São imagens e também sons que abordam os trabalhos dos oleiros de Tracunhaém, município da Zona da Mata Norte, a 49 quilômetros do Recife. O material foi produzido pelo jornalista Julio Cesar, que resgatou, através das fotografias e de entrevistas com os artistas, a história e a arte dos ceramistas.

"As olarias são verdadeiros santuários onde essa arte milenar resiste ao tempo e com muita delicadeza, com muita sensibilidade humana essa cultura se mantém aqui no Estado, na cidade de Tracunhaém que é um dos maiores centros de produção da arte cerâmica no Brasil. Meu olhar foi voltado para a sensibilidade de cada oleiro e também para a tipografia que eles criam. A partir da produção dos diversos vasos, potes, jarras, filtros, tudo isso está enraizado na cultura brasileira, sobretudo aqui em Pernambuco. É uma arte que vem de muito tempo, um ofício muito antigo e que precisa ser valorizado cada vez mais", detalhou Júlio Cesar.

A mostra "Os Vasos e o Oleiro" faz parte da programação da 17ª edição da Primavera dos Museus, evento que acontece em rede nacional, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, (IBRAN). A exposição tem o objetivo de mostrar um recorte da atividade artística no contexto regional, evidenciando a diversidade cultural da produção de peças em cerâmica de barro na cidade que é referência em cerâmica utilitária e decorativa no Brasil.

A exposição une o viés jornalístico aos recursos imagéticos e em áudio. Ao experienciar imagens de jarras, potes, filtros, telhas, panelas, além de ouvir as entrevistas realizadas por Julio Cesar, público vai poder entrar em contato, através dos suportes fotográficos e sonoros, com uma cultura milenar.

"A narrativa conceitual da mostra reflete a importância da cerâmica na vida social, religiosa e comercial", conta o jornalista. Julio Cesar foi curador de exposições da arte cerâmica de Tracunhaém no Palácio da Justiça, Tribunal Regional Federal 5ª Região, Fórum Tomaz de Aquino, dentre outros órgãos públicos, realizou exposições autorais de fotografias e arte sustentável no Palácio Joaquim Nabuco (ALEPE) e no Centro de Artesanato de Pernambuco.



Serviço:

Exposição "Os Vasos e o Oleiro"

Curadoria: Julio Cesar

Expografia: Rebecka Borges

Abertura: dia 20 de Abril, às 17h

Local: Museu de Arqueologia e Ciências Naturais (Museu Unicap). Avenida Oliveira Lima, 834, Boa Vista

Realização: Museu de Arqueologia e Ciências Naturais (Museu Unicap)

Entrada: gratuita





