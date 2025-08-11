A- A+

CAIS DO SERTÃO Mostra inédita em comemoração aos 300 anos do maracatu rural estreia nesta terça A exposição reúne 41 fotografias, inéditas, divididas entre cores vibrantes e tons em preto e branco. A mostra é gratuita e ficará aberta até o dia 12 de setembro

Em celebração aos 300 anos do maracatu rural, o Cais do Sertão sedia, a partir desta terça-feira (12), a mostra “De Cambinda ao Maracatu: Na Mata tem Brinquedo”, exposição individual da fotógrafa Cláudia Dalla Nora. A mostra é gratuita e ficará aberta até o dia 12 de setembro.

O evento tem início na semana em que é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural, comemorado na quinta-feira (17). A exposição reúne 41 fotografias, inéditas, divididas entre cores vibrantes e tons em preto e branco.



Os registros mostram ensaios, cortejos e encontros comunitários captados pela fotógrafa nas cidades de Nazaré da Mata, Tracunhaém e Buenos Aires.



A mostra busca apresentar, também, o dia a dia da convivência cultural dos mestres e brincantes. “Se o maracatu desfila para não esquecer, eu fotografo para lembrar”, afirma a fotógrafa.

Exposição

Durante a visitação ao local, moradores, turistas e visitantes, serão convidados a realizarem uma travessia sinestésica. No espaço, que recebeu a curadoria da produtora cultural, Gisele Carvallo, será possível perceber as fotografias posicionadas de modo a flutuar em tecidos rústicos, como velas ao vento.

A exposição é ambientada com tecnologia sonora. As vozes de mestres e mestras também poderá ser contemplada pelas pessoas que vão passar por lá.

A exposição terá, ainda, a possibilidade de transmitir cheiros da vegetação canavieira, e que contribuem para cultura do maracatu, a exemplo de terra molhada, galhos de arruda, entre outras especiarias.

A mostra conta com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Pernambuco (PNAB – PE).

Serviço

O quê: Cais do Sertão estreia mostra inédita que celebra 300 anos do maracatu rural nesta terça (12)

Abertura: terça-feira (12/8)

Visitação: 12 de agosto a 12 de setembro de 2025

Local: Cais do Sertão – Recife (PE)

Horários: terça a sexta, das 10h às 16h; sábado e domingo, das 11h às 17h

Entrada: gratuita

Classificação: Livre



Com informações da assessoria.

