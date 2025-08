A- A+

Programação Mundo em Selos: Clube Filatélico do Recife promove oficina para crianças no Forte do Brum Brasil foi o segundo país a emitir selos postais no mundo. Atividade busca despertar a curiosidade pela história, geografia, arte e cultura por meio da filatelia

Repassar a paixão por selos e estimular a curiosidade por meio da história contada neles. É com esse intuito que no próximo sábado (2), o Clube Filatélico do Recife (CFR) realiza uma oficina inédita voltada ao público infantil. A atividade acontecerá das 9h às 11h, no Museu Militar do Forte do Brum, localizado no Bairro do Recife. O evento é gratuito e tem vagas limitadas.

Com o tema “Descobrindo o Mundo pelos Selos”, a oficina direcionada a crianças de 7 a 12 anos, tem como um dos objetivos apresentar o universo dos selos postais de forma lúdica, educativa e interativa. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected], Instagram ou telefone do Clube Filatélico do Recife.

O intuito é despertar a curiosidade pela história, geografia, arte e cultura por meio da filatelia, que é o estudo e a coleção de selos postais. O clube Filatélico do Recife está em funcionamento desde o ano de 1953.





Programação inclui a observação de selos com lupas. Foto: Acervo Pessoal





“A proposta é apresentar a filatelia como uma atividade divertida, que estimula a organização, o conhecimento e a sensibilidade histórica desde cedo”, explica um dos organizadores do evento e membro do CFR, André Monteiro.

Durante a atividade, os participantes terão contato com selos de diferentes épocas e países, aprenderão a manuseá-los com cuidado, identificar temas e montar suas primeiras coleções.



O Brasil foi o segundo país a emitir selos postais no mundo. Em 1º de agosto de 1843 foi lançada a série "Olho de Boi", com valores de 30, 60 e 90 réis. Antes disso, apenas a Inglaterra tinha lançado o selo "Penny Black", em 1840.

Certificado

A programação inclui a observação de selos com lupas, exercícios práticos de separação e classificação, criação de painéis temáticos e uma roda de troca entre os pequenos colecionadores. Ao final, as crianças receberão um certificado simbólico de Filatelista Mirim e lembranças especiais.

A oficina conta com o apoio institucional do Museu Militar do Forte do Brum, tradicional parceiro das iniciativas culturais e educativas do CFR.

Serviço:

Oficina de Filatelia para Crianças – Clube Filatélico do Recife

Data: Sábado, 2 de agosto de 2025

Horário: 9h às 11h

Local: Museu Militar do Forte do Brum – Praça da Comunidade Luso-Brasileira, s/n, Recife Antigo

Atividade gratuita – Vagas limitadas

Informações:

Instagram @clubefilatelico.recife

[email protected]

Ou whatsapp: (81) 99186-5000

