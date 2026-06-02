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são joão seguro Neoenergia Pernambuco anuncia pacote de ações para garantir segurança elétrica no São João 2026 Foram destinados mais de R$ 2,5 milhões para ações preventivas na rede elétrica, e polos festivos em Caruaru, Gravatá e no Recife receberam novos equipamentos

A Neoenergia Pernambuco anuncia, nesta terça-feira (2), um pacote de investimentos direcionado à operação do São João 2026, com foco na segurança do fornecimento de energia durante um dos principais períodos festivos do estado.

Ao todo, foram destinados mais de R$ 2,5 milhões para ações preventivas na rede elétrica e ações operacionais e uma campanha de conscientização sobre segurança elétrica. A iniciativa também conta com a participação do cantor Alceu Valença, que assina uma música com orientações ao público para prevenir acidentes durante os festejos.

Entre as ações, a distribuidora realizou inspeções em mais de 950 quilômetros de rede e em 22 subestações, além de realizar 517 manutenções programadas. Uma das frentes prioritárias foi a poda de vegetação próxima à rede elétrica, reduzindo o risco de interrupções causadas pelo contato de árvores com a fiação.

“Diante da tradição do período junino e da sua relevância para a população, estruturamos um plano minucioso de manutenção preventiva. O objetivo é preparar o sistema para o aumento no fluxo de pessoas, especialmente no interior, garantindo não apenas a continuidade do fornecimento, mas a segurança de todos”, afirmou o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Pablo Andrade.

Em Caruaru, no Agreste, foram instalados cinco transformadores provisórios no Pátio de Eventos e no Alto do Moura, ampliando a capacidade do sistema para atender ao grande público esperado.

Já em Gravatá, transformadores antigos foram substituídos por equipamentos mais potentes, reforçando a rede diante do aumento sazonal de consumo.

Nos municípios de Petrolina, Arcoverde, Carpina, Serra Talhada e Limoeiro, foram realizadas diversas intervenções na rede de distribuição para evitar interrupções durante o feriadão.

O plano inclui ainda a mobilização de quatro subestações móveis, posicionadas em pontos estratégicos para atendimento emergencial, prontas para entrar em operação em caso de necessidade, equipes ficarão de plantão em locais com grande concentração de público.

A Neoenergia também aposta na música como ferramenta estratégica para ampliar o alcance de mensagens sobre segurança com a rede elétrica. Alceu Valença faz o uso da linguagem musical como um ativo relevante de comunicação, capaz de aproximar a mensagem do dia a dia das pessoas e ampliar o engajamento.

O objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados necessários durante as festas juninas, contribuindo para que todos aproveitem o período com mais segurança. A música da campanha está disponível nas plataformas de streaming e nas redes sociais da Neoenergia. Assista aqui ao filme.

A distribuidora de energia reforça ainda a importância de que todos colaborem para um São João seguro, evitando práticas que possam colocar vidas em risco. Por isso, orienta:

Não faça ligações clandestinas;

Não solte fogos de artifício próximo à rede elétrica;

Mantenha distância de fios e cabos e, ao identificar qualquer situação irregular, entre em contato imediatamente com a distribuidora através dos canais oficiais de atendimento;

Não pendure cordões de luz ou bandeiras em postes ou estruturas da rede elétrica;

Não acenda fogueira embaixo da rede elétrica.

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