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energia Neoenergia Pernambuco investe R$ 1,8 milhão em novo circuito elétrico em Porto de Galinhas Obra deve ser entregue em agosto de 2026. Durante os trabalhos, será necessária a instalação de uma rede provisória de energia

A Neoenergia Pernambuco inicia as obras de implantação de uma nova linha de transmissão para reforçar o fornecimento de energia elétrica em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Litoral Sul do estado. O investimento é de R$ 1,8 milhão e a previsão é que a nova rede entre em operação em agosto de 2026.

O novo circuito vai substituir três quilômetros da linha dos distritos de Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas, na entrada da praia de Muro Alto.

A obra tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema elétrico e acompanhar o crescimento da demanda na região, além de oferecer maior segurança energética para moradores, comércio e novos empreendimentos.

Durante a execução dos trabalhos, será necessária a instalação de uma rede provisória para garantir o atendimento à população. Ao todo, cerca de 45 postes estão sendo implantados ao lado da rede atual, evitando desligamentos prolongados que poderiam impactar o turismo e o cotidiano dos moradores. Após a conclusão das obras, todas as estruturas provisórias serão retiradas.

*Com informações da assessoria



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