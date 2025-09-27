A- A+

Investimentos No Recife, Ministério da Saúde anuncia novos médicos e unidades de saúde para o estado De acordo com o governo, ações ampliam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS)

O Ministério da Saúde declarou que Pernambuco terá 57 novas unidades de saúde para ampliar os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o anúncio, que ocorreu na sexta-feira (26) no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), serão liberados R$ 136 milhões para obras em 50 municípios pernambucanos.

Além disso, o estado terá 10 novos médicos especialistas que vão atuar em três cidades.

A rede pública de saúde de Pernambuco terá mais dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e duas Policlínicas, além de 53 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os recursos são do PAC Seleções 2025.

“Esse é um esforço importante do Agora Tem Especialistas para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A expansão imediata da oferta de serviços, com a mobilização de toda a estrutura pública e privada de saúde do país, vem acompanhada de mais investimento em infraestrutura pelo Novo PAC Saúde. Uma frente estruturante que vai garantir mais serviços de saúde para a nossa população”, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

O evento no Recife também recepcionou os novos profissionais. O diretor de Programas da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Rodrigo Cariri, comentou que a ação reforça a atenção especializada em regiões mais afastadas.

"Com o Mais Médicos Especialistas, estamos acolhendo profissionais altamente qualificados, como anestesistas que vão atuar em Palmares e em outros municípios, reforçando a atenção especializada em regiões que mais precisam”, disse.

Também presente no evento, o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Fernando Figueira, destacou o impacto do programa para o SUS e classificou a iniciativa como "revolução na saúde pública".

"Este evento representa um marco para o programa, e estou muito feliz em participar dessa acolhida em uma instituição referência em ensino e formação na área da saúde. Como destacou o ministro Padilha, o Agora Tem Especialistas reúne dez eixos integrados, que vão desde melhorias na infraestrutura até a qualificação profissional. Depois do Mais Médicos, estamos diante de uma nova revolução na saúde pública, que vai reduzir o tempo de espera e ampliar, com mais qualidade, os serviços oferecidos à população", afirmou.

Além de Pernambuco, novos profissionais chegaram na rede pública de saúde em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Ações fazem parte do Programa Agora Tem Especialistas.







