OFTALMOLOGIA Novo ambulatório da Santa Casa do Recife amplia acesso a consultas, exames e cirurgias pelo SUS Serviço atenderá exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde, com encaminhamentos feitos pelas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura do Recife

A Santa Casa de Misericórdia do Recife deu início aos atendimentos no novo ambulatório de oftalmologia do Hospital de Santo Amaro, unidade própria da entidade.

O espaço conta com dois consultórios equipados, quatro salas de exames e um bloco cirúrgico com duas salas, equipe inicial conta com 15 médicos oftalmologistas, 11 técnicos especializados e profissionais de apoio.



A estimativa é realizar mensalmente mais de 1.300 consultas gerais e glaucoma iniciais, 830 acompanhamentos de pacientes com glaucoma e cerca de 3 mil exames complementares.

O ambulatório também oferecerá procedimentos cirúrgicos, a partir de outubro, como catarata, pterígio, glaucoma e terapias a laser.



SUS

O serviço atenderá exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com encaminhamentos feitos pelas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura do Recife. Os atendimentos estão inseridos dentro do programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde.

A implantação do ambulatório marca a transição de um modelo terceirizado para um serviço 100% internalizado, com investimento direto da Santa Casa de cerca de R$ 3 milhões, reestruturação da gestão e articulação com parceiros estratégicos.

“Esse é um projeto que nasce do compromisso com a saúde pública e com a equidade no acesso. Estamos oferecendo um serviço de excelência, com infraestrutura moderna e equipe técnica qualificada, para garantir o atendimento digno a quem mais precisa”, afirma o superintendente geral da Santa Casa, Padre Claudionor Alves.

Acesso

Além das consultas, a unidade oferecerá exames como campimetria, paquimetria, mapeamento de retina, fundoscopia e tonometria, além de atuar no Programa de Glaucoma, com distribuição de colírios gratuitamente e acompanhamento integral dos pacientes. A prioridade será para populações vulneráveis: idosos, pessoas com deficiência, pacientes com doenças crônicas e famílias de baixa renda.

O acesso ao serviço se dá via regulação da Secretaria Municipal de Saúde: o paciente deve procurar o posto de saúde mais próximo para solicitar o encaminhamento ao oftalmologista.

A unidade inicia seus atendimentos com foco ambulatorial, e a partir de outubro de 2025 passará a operar também com cirurgias oftalmológicas em volume ampliado. É mais um passo da Santa Casa na missão de cuidar da vida com excelência, tradição e responsabilidade social.



Com informações da assessoria.

