nomeação Novos Promotores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco são nomeados Nomeação foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (28)

Os 16 novos Promotores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) foram nomeados para os cargos pela Procuradoria Geral de Justiça. A oficialização foi feita através da publicação no Diário Oficial de terça-feira (28).

O grupo faz parte da terceira leva de aprovados no último concurso, realizado em 2023. Dos 16 novos membros do MPPE, quatro são mulheres.

Na sexta-feira (24), os convocados para as 16 vagas escolheram as Promotorias de Justiça onde serão lotados inicialmente, localizadas em Tamandaré (Litoral Sul), Amaraji, Maraial, Pombos (Zona da Mata), Buíque e Lajedo (Agreste), Afogados da Ingazeira, Belém do São Francisco, Cabrobó, Floresta, Inajá, Ipubi, Petrolândia, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista e Tabira (Sertão).

A cerimônia de posse pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público será realizada no dia 3 de novembro, a partir das 16h, no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na área central do Recife. Os novos membros do MP iniciarão curso preparatório e em dezembro estarão atuando nas Promotorias.

“É um reforço importante no quadro de membros do MPPE para que possamos oferecer um melhor atendimento à sociedade e resguardar o acesso a direitos fundamentais pelo povo pernambucano”, explicou o Procurador-Geral de Justiça, José Paulo Xavier.



