A- A+

pernambuco Obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário apresenta avanços em Porto de Galinhas Obras previstas para serem finalizadas em junho de 2026 passam por fase de construção de redes coletoras e estações de esgoto

A praia de Porto de Galinhas, localizada no município de Ipojuca, está em processo de implantação de um sistema de esgotamento sanitário pela Compesa, com a primeira etapa com previsão de conclusão para junho de 2026. A obra vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas, nos bairros de Merepe e na Vila de Porto de Galinhas, e também os turistas, que duplicam a população local no período de alta estação.

Com investimento de R$ 65 milhões, as ações incluem a construção de uma estação de tratamento e a instalação de redes e ligações, além de uma segunda etapa que expandirá a rede de esgoto para a praia do Cupe, a ser executada pela BRK.

Atualmente, o projeto conta com quatro frentes de trabalho simultâneas, duas delas focadas na implantação da rede coletora de esgoto, com intervenções em ruas centrais da Vila, incluindo a Rua dos Navegantes e a Praça 21. Até o momento, mais de 80% da rede coletora já foi executada.

Outra frente atua na construção da Estação Elevatória de Esgoto, localizada no entroncamento de acesso a Maracaípe, que bombeará resíduos até a estação de tratamento, essencial frente às reclamações de locais sobre a destinação de dejetos de esgotos em locais inadequados, como partes do mar e da praia.

Já a quarta frente se dedica à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Porto de Galinhas, situada às margens da PE-009. A nova ETE terá capacidade para tratar até 85 litros de esgoto por segundo. O projeto contempla ainda a recuperação de 2,5 km de tubulações, a construção de três novas estações elevatórias e a requalificação de uma unidade já existente, atualmente operada pela prefeitura. Serão realizadas 2.500 ligações domiciliares, conectando residências e estabelecimentos comerciais à nova rede de esgotamento sanitário.

*Com informações da assessoria



Veja também