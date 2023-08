A- A+

SERVIÇO Obra emergencial da Compesa suspende abastecimento de bairros de Jaboatão dos Guararapes Expectativa inicial é que os serviços tenham duração de 24 horas, no entanto, o prazo poderá ser prorrogado

Uma obra emergencial de reparo em parte da tubulação da Adutora de Gurjau, localizada em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, compromete o abastecimento de alguns bairros do município de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho nesta terça-feira (22).

O serviço foi iniciado pela Compesa por volta das 23h de ontem (21), após a companhia ser notificada do rompimento da tubulação de grande porte.

Para conter o fluxo da água e realizar o reparo, os registros da adutora foram fechados, o que suspendeu o abastecimento de água nos bairros de Curcurana, Barra de Jangada, Candeias, Piedade e Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, além do bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho.

O processo também permite o esvaziamento para que o conserto do trecho da tubulação seja efetivamente iniciado.

Por meio de nota, a Compesa informou que técnicos da companhia estão finalizando a mobilização de equipamentos pesados, materiais e profissionais para a recuperação do trecho.

Paralelo a isso, o órgão municipal de trânsito do Cabo de Santo Agostinho foi acionado para ajudar no desvio e disciplinar o trânsito no local da obra.

Após a montagem da estrutura, uma escavação precisará ser realizada para que o diagnóstico sobre os danos causados seja fechado.

A expectativa inicial é que os serviços durem 24 horas. No entanto, segundo a companhia, o prazo pode ser estendido a depender da complexidade das intervenções.

O trabalho será acompanhado por técnicos de outras empresas prestadoras de serviço na área. Além disso, a companhia também mobilizou uma equipe social para realizar o levantamento dos danos materiais registrados na área, devido ao estouramento, para as providências.

Veja também

INCLUSÃO Semana da Pessoa com Deficiência terá programação especial em Pernambuco; confira detalhes