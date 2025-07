A- A+

SEGURANÇA Olinda entrega novas viaturas e drones de monitoramento à Guarda Municipal Prefeitura de Olinda informou que a corporação também vem sendo fortalecida com treinamentos, política de armamento e a criação de núcleos especializados

Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura de Olinda entregou duas novas viaturas e quatro drones à Guarda Municipal. O intuito é ampliar o monitoramento urbano, dar suporte às operações em campo e fortalecer a sensação de segurança nas ruas.

Os equipamentos fazem parte do plano de modernização da estrutura da Guarda Municipal. A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, ressaltou que, apesar da segurança pública ser uma atribuição majoritariamente do Governo de Pernambuco, os municípios têm um papel essencial no enfrentamento à violência.

“É um avanço, sobretudo para nós, mulheres. A gente instituiu também este ano a Patrulha Maria da Penha, e com os novos equipamentos será possível somar a esse reforço da nossa segurança”, destacou a prefeita.

Treinamento

Além do investimento em tecnologia, a prefeitura de Olinda informou que a corporação também vem sendo fortalecida com treinamentos, política de armamento e a criação de núcleos especializados.

O secretário de Segurança Cidadã, Cel. Pereira Neto, explicou que os novos drones contam com câmeras termais e capacidade de voo contínuo por até uma hora, o que permite ampliar o alcance e a precisão das operações.

Ele reforçou que a integração entre tecnologia, preparo técnico dos agentes e presença ativa nas ruas é fundamental para garantir mais agilidade e eficiência nas abordagens, o que impacta diretamente na sensação de segurança da população.





Com informações da assessoria.

