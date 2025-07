Olinda: Festa do Padroeiro terá procissão, cortejo, missa e serviços para a população

A- A+

Com uma programação de três dias, Olinda realizará, a partir do próximo domingo (3) a tradicional Festa do Padroeiro Santíssimo Salvador, com programação religiosa e cultural na Catedral da Sé.

Dos dias 3 a 6 de agosto, além da tradicional festa, também ocorrerá ações de saúde e cidadania. A Prefeitura de Olinda montou esquemas especiais de trânsito, mobilidade e segurança cidadã e o reforço no cronograma de limpeza e iluminação, assim como a disponibilização de banheiros públicos.



A programação também conta com procissão, missas e lançamento do projeto "Fé nas Ruas". Em um dos dias do evento, a Secretaria de Saúde de Olinda, promove uma ação de saúde gratuita e serão ofertados serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações para o bem-estar da população.



A última noite termina em clima de festa popular com apresentação de orquestras de frevo, passistas e a tradicional Escola de Samba Preto Velho, reforçando a identidade cultural vibrante de Olinda.

Confira a programação:

Domingo (3)

8h – Procissão da bandeira, com saída da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe em direção à Catedral da Sé;

Percurso: Rua do Guadalupe, Largo do Amparo, Saldanha Marinho, Largo da Misericórdia, Rua Bispo Coutinho e Igreja da Sé;

8h45 – Lançamento do projeto Fé Nas Ruas, em frente ao nicho do Alto da Sé;

9h – Missa Solene – Hasteamento da bandeira na Catedral da Sé após a missa.

Segunda-feira (4)

19h – Missa Solene com Ordenação Diaconal.

Terça-feira (5)

9h – Ação de saúde em frente à Catedral da Sé (pressão, glicemia e outros serviços em parceria com a Secretaria de Saúde de Olinda);

19h – Missa Solene na Catedral da Sé;

20h30 – Apresentação da Banda Águias.

Quarta-feira (6)

16h – Procissão do Padroeiro São Salvador do Mundo, com saída da sede da Prefeitura de Olinda;

Percurso: Rua Prudente de Moraes, Quatro Cantos, Rua do Amparo, Largo do Amparo, Saldanha Marinho, Misericórdia, Bispo Coutinho e Catedral da Sé;

18h – Missa de encerramento na Catedral da Sé, ministrada pelo arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson;

19h30 – Apresentação de orquestras de frevo, passistas e Escola de Samba Preto Velho.

