CRIME Operação da Compesa com Secretaria de Defesa Social combate furto de água em Jataúba, no Agreste Desvio causou prejuízo a 4 mil pessoas; a água desviada era utilizada para irrigar plantações, abastecer campos de futebol, chácaras com piscina e até para encher açudes

A queda da vazão do sistema de abastecimento de água no município de Jataúba, no Agreste de Pernambuco, resultou em uma operação da Compesa, em parceria com a Secretaria de Defesa Social, para combater o furto de água na região.

A equipe de fiscalização contou que a água desviada era utilizada para irrigar plantações, abastecer campos de futebol, chácaras com piscina e até para encher açudes.



O extravio causou a queda de vazão no sistema de abastecimento da cidade e prejudicou o abastecimento de água para 4 mil pessoas.

Após três dias de ações voltadas ao combate de ligações clandestinas na cidade foi possível restabelecer os 8 litros por segundo e o sistema voltou a operar com 17 L/s.

Fiscalização

A fiscalização percorreu cerca de cinco quilômetros da adutora de água tratada, no trecho entre Poço Fundo e a estação elevatória. A vistoria identificou e removeu oito sangrias clandestinas e 22 ligações irregulares.

Uma das situações mais alarmantes encontradas pela equipe foi a construção de uma cisterna de grande porte com ligação irregular, acompanhada de uma piscina.



A operação, realizada entre os dias 5 e 7 de agosto, foi coordenada pela Gerência de Inteligência Patrimonial da Compesa e contou ainda com o apoio da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.

No total, a operação contou com 16 profissionais, uma retroescavadeira, um caminhão, seis veículos, duas viaturas, um drone e um georradar, equipamento que permite mapear estruturas subterrâneas, como tubulações, sem a necessidade de escavações, o que agiliza e torna mais eficaz a detecção de irregularidades.

Crime

A Compesa ressalta que o furto de água é crime previsto nos artigos 155 e 265 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão e aplicação de multas.



A ação criminosa ainda prejudica o abastecimento da população e o funcionamento de equipamentos essenciais à sociedade, como hospitais, escolas, creches, asilos e órgãos públicos.

