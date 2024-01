Padre Arlindo celebra o Dia da Consciência Cristã no próximo sábado (27)

A- A+

O Dia da Consciência Cristã, evento religioso sem fins lucrativos, realizado pelo Padre Arlindo Matos, será celebrado no próximo sábado (27/01/2024), a partir das 15h30, na Vila Padre Arlindo, uma vila turística temática, com mais de 27 mil m2, na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco.

O evento acontece há 11 anos, com artistas de renome nacional, sempre no quarto sábado de janeiro. Toda a renda é revertida para a Creche Projeto Tamandaré, uma creche-escola que atende 500 crianças em situação de vulnerabilidade social extrema e da qual o padre é diretor.

Em 2024, a atração será o cantor Geraldo Azevedo. Um público diferenciado movimenta a cidade, do ponto de vista cultural, turístico e econômico, sobretudo, com intensa movimentação do comércio local. Os ingressos custam R$ 50 (veja ponto de vendas abaixo)

É um evento popular e cultural que inicia com a celebração da missa, seguida de uma apresentação de grandes atrações. Em edições anteriores, o evento teve participação de Jota Quest,Alceu Valença, Diogo Nogueira, Elba Ramalho, Santana, Dudu do Acordeon, Almir Rouche, Padre Fábio de Melo, Padre Antônio Maria, Alcymar Monteiro, Jorge de Altinho, Geraldinho Lins, dentre outros.

O evento faz parte do calendário de eventos do Governo do Estado, de acordo com a Lei Estadual nºLei 16.295, de 08.01.2018. É um momento para a família vivenciar a alegria e celebrar a vida.

Destino da verba

A Creche Padre Enzo tem como vocação cuidar de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social da cidade de Tamandaré. Oferece esperança de um futuro melhor para as crianças de 0 a 15 anos.

Em 2019 e em 2020, foi eleita entre as 100 Melhores ONGS do Brasil, pelo Instituto Doar. Já em 2021 e em 2022, além do Prêmio de 100 Melhores Ongs do Brasil, também levou a estatueta de Melhor ONG do Estado de Pernambuco.

A creche ajuda a transformar a vida das crianças e oferece escola em educação infantil em horário integral para as crianças até 6 anos e contraturno para as crianças acima de 7 anos até os 14 anos. Lá, elas recebem educação de qualidade, atividades como esportes, música, informática, capoeira, além das 5 refeições por dia.

Para matricular os filhos, a família inteira junta deve ter renda de até R$ 300, daí a importância do trabalho de acolhimento. São crianças filhas pais muito carentes.

A entidade também oferece à comunidade carente de Tamandaré e às mães do projeto cursos de línguas e profissionalizantes na área de turismo, hotelaria, gastronomia e técnicos de refrigeração, dentre outros.

A creche é mais um dos trabalhos em que o padre Arlindo está completamente envolvido COMO Diretor e acreditaque cuidar das crianças é uma maneira essencial de cuidar da cidade.

Serviço

Pontos de venda dos ingressos: pelo telefone 81 997954811 OU

Os ingressos estão sendo vendidos nos seguintes pontos:

Tamandaré: secretaria paroquial, Loja Marminino na Vila Padre Arlindo, Creche Padre

Enzo, Boomerang Hamburgueria, Quiosque Estação do Sol, Igrejinha dos Carneiros,

Loja Ponto Cell e ao final das missas diárias;

Caruaru: quiosques Case & Cia (localizados nos Shoppings Difusora e Caruaru);

Recife: lojas Extreme e Le Postiche (localizadas nos Shoppings Tacaruna e Riomar)

