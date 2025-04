A- A+

Semana Santa Paixão de Cristo de Casa Amarela volta com novidades para a sua 23ª edição e homenageará Dom Vital Com um novo diretor, a peça acontecerá no Sítio Trindade

Entre 17 a 19 de abril, acontece a tradicional Paixão de Cristo de Casa Amarela, bairro da Zona Norte do Recife. O espetáculo será apresentado de maneira gratuita, sempre às 20h, na Concha Acústica do Sítio Trindade, com apoio da Prefeitura da Cidade do Recife e de comerciantes locais.

Com 23 anos de história, o coordenador da peça, José Muniz, que interpretou por 21 anos o personagem Judas Iscariotes, prevê um grande espetáculo, renovado agora com a entrada do diretor César Oliveira e de outras figuras conhecidas do elenco, como George Acioly, que interpreta Jesus Cristo ao lado de sua mãe biológica, Maria Câmara, que faz o papel de Maria.

Moura, como é conhecido, afirma que “acredita que será ainda melhor do que os outros anos”. Ele também contou que este ano a peça homenagerá Dom Vital, líder religioso que comandou a Arquidiocese de Olinda e Recife no século XIX.

A expectativa é de que a Paixão de Cristo de Casa Amarela tenha um público de 3 mil a 5 mil pessoas nos três dias de apresentação, durante a Semana Santa.

O elenco conta com pelo menos 180 pessoas, entre atores e figurantes, majoritariamente moradores do bairro.



A encenação retratará a história da vida de Jesus Cristo até a sua ressurreição.

Antes, no dia 14 de abril, o grupo realizará uma apresentação para pessoas em situação de rua, no Convento de Santo Antônio do Recife, às 19h.

Serviço

"Paixão de Cristo de Casa Amarela"

Quando: 17, 18 e 19 de abril

Hora: 20h

Onde: Concha Acústica do Sítio Trindade (Estrada do Arraial, n⁰ 3259 - Casa Amarela, Recife)

Quanto: Gratuito



