startups Pernambuco abre inscrições para programa de startups Programa Centelha 3 é organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Facepe

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) lançaram, nesta quinta-feira (30), o Programa Centelha 3 Pernambuco. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 15 de dezembro.

A iniciativa nacional é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi, sendo executada em Pernambuco pela Facepe.

O programa tem como objetivo estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitações voltadas ao desenvolvimento de bens ou serviços e processos inovadores, além de apoiar, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica e de Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora, a criação de empresas de base tecnológica.

O evento de lançamento teve a presença de autoridades, empreendedores e representantes de instituições do ecossistema de inovação.

A programação incluiu uma mesa-redonda mediada pelo gerente de Inovação Pública e Social da Facepe, Igor Cavalcanti.

Por sua vez, o diretor de Inovação da Facepe, Leonardo Ferraz, destacou a relevância da nova edição para o fortalecimento do ecossistema de inovação local.

"O foco é fomentar a inovação e promover o desenvolvimento em Pernambuco. Sabemos que o Programa Centelha vai beneficiar projetos de empreendedores com ideias inovadoras, pois se trata de uma iniciativa essencial que faz com que ideias se concretizem, gerando renda e desenvolvimento para o nosso estado”, disse.

Serão destinados à concessão de subvenção econômica à inovação, para as propostas aprovadas, recursos da ordem de R$ 4 milhões, sendo R$ 3 milhões provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/Finep) e R$ 1 milhão como contrapartida estadual.

Os recursos permitirão apoiar até 47 projetos de inovação.

Inscrições

As inscrições para o Programa Centelha 3 PE estão abertas até o dia 15 de dezembro e podem ser realizadas por meio do Sistema Centelha.

Podem submeter propostas pessoas físicas ou pessoas físicas representantes de empresas formalmente constituídas.

O coordenador do projeto deverá, caso aprovado, constituir uma empresa com sede no Estado de Pernambuco para contratação e recebimento dos recursos financeiros não reembolsáveis, conforme as regras da subvenção econômica.

Mais informações poderão ser obtidas consultando edital disponível no site da Facepe.



