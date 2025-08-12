Formatura de policiais: Pernambuco contará com 2.299 novos militares nas ruas a partir de segunda
Formação dos novos PMs foi realizada em sete meses. Curso teve carga horária de 1.080 horas-aula e incluiu 36 disciplinas como Direitos Humanos, Ética e Cidadania
Pernambuco terá 2.299 novos policiais militares nas ruas a partir da próxima segunda-feira (18). A governadora Raquel Lyra participou, nesta terça-feira (12), da cerimônia de formatura dos novos agentes que reforçarão a segurança pública no estado. O evento ocorreu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
"São homens e mulheres que dedicaram a sua formação por sete meses, que fizeram uma grande disputa para poder entrar nesse concurso e que agora vão servir ao nosso estado. O que queremos dizer ao povo de Pernambuco é que o trabalho não para, vamos continuar nos dedicando para permitir que nosso estado seja um lugar seguro para todos", discursou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.
Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os policiais já começarão a atuar a partir da próxima segunda-feira. "É uma sensação de dever cumprido. Todos os 2.299 que se formaram estarão no dia 18 de agosto iniciando o primeiro estágio de 30 dias no Recife e Região Metropolitana, em duplas ou trios a pé, a depender do local, de 6h da manhã às 23h da noite", afirmou.
O secretário informou que alguns policiais com mais tempo de serviço, de concursos anteriores, lotados na capital e na RMR, buscavam retornar para os seus lares e isso não era possível porque precisava chegar uma nova turma para isso.
"A priori, o que nós teremos é a lotação desses novos policiais aqui e a movimentação dos mais antigos para suas cidades de origem ou próximo delas", contou.
A formação dos novos PMs foi realizada entre dezembro de 2024 e julho de 2025 no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. O curso teve carga horária de 1.080 horas-aula e incluiu 36 disciplinas, como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Sistema de Segurança Pública, Abordagem Policial, Simulação de Ocorrências e Tiro Policial Defensivo.
Dentre os 1.979 homens e 320 mulheres que passam a integrar o Quadro Policial Militar Geral (QPMG) da corporação estava Maria Karolyne, de apenas 19 anos. Ela conquistou a melhor pontuação durante a formação. A jovem não escondeu a emoção e alegria por ingressar na Polícia Militar em Pernambuco.
"Tenho quatro tios que são sargentos, o meu namorado também é policial militar e alguns primos estão ingressando. Sempre tive muita inspiração, e para mim é uma honra ser a primeira mulher da minha família a entrar na Polícia Militar", compartilhou.
Ao falar do destaque, Karolyne comenta sobre a determinação, foco e felicidade em concluir o sonho junto com os outros formandos presentes. "Todo mundo que estava aqui veio com um sonho no peito, que era poder vestir a farda, e hoje concluímos. Sempre gostei bastante de estudar, abdiquei de algumas coisas. É um grande orgulho poder chegar em um lugar como esse e, principalmente, por poder também inspirar outras mulheres", contou a policial militar.
“Esse time é fantástico. Nós formamos hoje uma turma grande e temos um planejamento: os policiais terão essa primeira fase de adaptação, que é a prática operacional supervisionada. Depois disso, em um segundo momento, embarcarão nas viaturas e começarão a trabalhar também no policiamento a pé, e no terceiro momento eles vão ser distribuídos nas unidades, reforçando. E aí, nós teremos a ampliação gigante da nossa frota, do nosso efetivo", explica o coronel Ivanildo Torres, comandante da PMPE.
Juntos pela Segurança
Até 2026, o programa Juntos pela Segurança prevê o ingresso de mais de 7 mil novos profissionais nas forças de segurança, entre policiais militares, civis, científicos e bombeiros militares. Todos foram selecionados por meio de concurso público estadual, com investimento superior a R$ 1 bilhão.