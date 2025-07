A- A+

DECISÃO Pernambuco: Justiça condena oito integrantes de organização criminosa por fraudes contra o INSS O esquema causou um prejuízo estimado em R$ 117 milhões aos cofres do INSS, com a concessão de 727 benefícios fraudulentos, predominantemente nos municípios de Garanhuns e Itamaracá

A Justiça Federal em Pernambuco condenou oito pessoas envolvidas em uma organização criminosa que fraudava a Previdência Social. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (17). Os criminosos utilizavam documentos falsos e contratavam “idosos de aluguel” para obtenção indevida de benefícios.

O esquema causou um prejuízo estimado em R$ 117 milhões aos cofres do INSS, com a concessão de 727 benefícios fraudulentos, predominantemente nos municípios de Garanhuns, no Agreste pernambucano e em Itamaracá, no Litoral Norte do estado.



A sentença foi proferida pelo juiz federal Felipe Mota Pimentel de Oliveira, titular da 23ª Vara Federal, em Garanhuns.

De acordo com as investigações, o grupo agiu durante sete anos, entre 2016 e 2023, em três núcleos familiares distintos, todos do município de Águas Belas, com divisão de tarefas e comunicação constante para viabilizar as fraudes. O esquema foi descoberto após um acidente envolvendo um dos “idosos de aluguel”.

Ainda segundo o documento, a sentença considerou agravantes como a corrupção de menores, com destaque para o envolvimento do filho adolescente de dois dos réus. “A conduta de corromper e utilizar o próprio filho como instrumento do crime ultrapassa os limites da reprovabilidade penal comum”, destacou o magistrado.



Veja também