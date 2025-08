A- A+

Agosto Lilás Pernambuco lança serviços para ampliar rede de proteção e qualificação profissional das mulheres Nesta sexta, a chefe do Executivo estadual lançou o aplicativo Protege Mulher e o chamamento público para o Programa Mães na Creche, além de ampliar os Centros de Referência para as Mulheres

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, iniciou o mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, Agosto Lilás, com três serviços que visam ampliar a rede de proteção e promoção de qualificação profissional das mulheres.

Nesta sexta-feira (1°), a chefe do Executivo estadual, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause, lançou o aplicativo Protege Mulher. A ferramenta facilita a coleta de notificações de importunação sexual em espaços públicos e e reúne dados que auxiliarão no fortalecimento de políticas públicas.





Além disso, a governadora assinou o edital para ampliação dos Centros de Referência para as Mulheres (CRMs), dobrando dos atuais 30 centros para 60 em todo o estado e lançou o chamamento público para o Programa Mães na Creche que, em parceria com os municípios, oferecerá qualificação profissional para mulheres que possuam filhos matriculados em creches municipais.

Protege Mulher

O Protege Mulher foi pensado para estar ao alcance de todas as mulheres. O acesso pode ser feito diretamente pelo navegador da url: protegemulher.pe.gov.br/ ou pelos QR Codes distribuídos no transporte público. A ferramenta oferece duas funcionalidades principais na página inicial.



A plataforma também reúne informações qualificadas sobre onde buscar atendimento psicológico, assistência social, canais oficiais de denúncia e orientações sobre os tipos de violência.

O programa Protege Mulher é fruto de uma ação conjunta entre as secretarias da Mulher, de Administração (SAD), por meio da Secretaria Executiva de Transformação Digital, de Defesa Social (SDS) e o Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT).

Governadora assinou edital para ampliação dos Centros de Referência para as Mulheres. Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco





Centros de Referência

Para a ampliação dos CRMs será repassado aos municípios conveniados um financiamento mensal no valor de R$ 15 mil por 18 meses, totalizando um investimento de R$ 8,1 milhões. Os recursos serão destinados à manutenção e custeio dos centros, garantindo sua plena operação e continuidade no atendimento.

Os CRMs são equipamentos que oferecem acolhimento psicológico, atendimento social, orientação jurídica, escuta qualificada, além de promoverem a articulação com os serviços de saúde, assistência social, segurança pública, justiça e demais atores da rede.

Mães na Creche

Com o intuito de incentivar e criar oportunidades, para o Mães na Creche, serão oferecidas oficinas de gastronomia visando o enfrentamento das desigualdades por meio de acesso à formação profissional, geração de renda e fortalecimento de autoestima, elementos fundamentais para a emancipação feminina e o desenvolvimento social.

Ao todo, o edital disponibiliza R$ 3,7 milhões. Os municípios que se interessarem em participar e preencherem os requisitos, receberão um financiamento de R$ 4 mil por oficina realizada, num total de até cinco oficinas de qualificação.

O Governo de Pernambuco já entregou 182 kits de mobília para os municípios que têm organismo de Políticas para as Mulheres, incluindo Fernando de Noronha. Os kits são compostos por uma mesa de trabalho, três cadeiras, um armário e um computador. E ainda neste segundo semestre, será entregue um carro para cada cidade, com a finalidade de agilizar e ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência.



