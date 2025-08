A- A+

CAMPANHA Pernambuco participa de mobilização nacional para localizar pessoas desaparecidas De acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS, em 2024 foram contabilizados 2.909 casos de desaparecidos no estado

Nesta terça-feira (5), teve início a terceira edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, que seguirá até o dia 15 de agosto. Em Pernambuco, a iniciativa será realizada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio de ações a serem desempenhadas pelas Polícias Científica e Civil.

No ano passado, em todo território nacional, foram coletadas 1.645 amostras e 35 pessoas foram identificadas.





A campanha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem o objetivo de incentivar familiares de pessoas desaparecidas a doarem material genético, que será comparado com perfis armazenados nos bancos estaduais e no Banco Nacional de Perfis Genéticos.



A SDS reforça que o material genético será utilizado exclusivamente para a identificação de pessoas.

Em 2024, Pernambuco foi o estado que mais solucionou casos de desaparecidos na campanha nacional, através do Banco de Perfis Genéticos, um total de 5 dentre as 35 pessoas identificadas.

A ação é uma verdadeira força-tarefa e vai acontecer simultaneamente em todo o território nacional. O cruzamento de informações com pessoas falecidas ou com pessoas vivas com identidade desconhecida poderá permitir a identificação de desaparecidos.

Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública revelam que mais de 73 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2024, o que corresponde a uma média de 219 pessoas por dia.

De acordo com a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da SDS, em 2024 foram contabilizados 2.909 casos de desaparecidos em Pernambuco. Nos seis primeiros meses deste ano, o número de ocorrências chegou a 1.359.

Todos os materiais fornecidos em quase 300 pontos de coleta espalhados pelo País serão inseridos nos Bancos de Perfis Genéticos Estaduais e da Polícia Federal, que fazem parte da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). Utilizando técnicas de identificação genética, é possível testar os vínculos, contribuindo, assim, para se alcançar a identificação.





Banco de Perfis Genéticos de Pernambuco compartilha mais de 27 mil perfis de DNA. Foto: Divulgação/SDS



O Instituto de Genética Forense Eduardo Campos (IGFEC) da SDS é o órgão que atua na busca de pessoas desaparecidas, na identificação de restos mortais e na resolução de crimes, por meio da perícia criminal de DNA, e está integrado a outros Bancos Genéticos Estaduais através de uma grande rede nacional, permitindo que todos os bancos possam compartilhar perfis genéticos com Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).



Atualmente, o Banco de Perfis Genéticos de Pernambuco compartilha mais de 27 mil perfis de DNA com o BNPG, sendo um dos maiores bancos de perfis genéticos do Brasil.

Saiba como participar

Os familiares de pessoa desaparecida devem inicialmente registrar um Boletim de Ocorrência (BO) em uma delegacia.



No Recife, é possível buscar ajuda na DDPP/DHPP. Em outras cidades, procure a delegacia mais próxima e solicite o registro do BO. Familiares que forem realizar a coleta fora do estado em que o boletim foi registrado devem, preferencialmente, apresentar uma cópia do documento.



Caso não possuam o BO em mãos, é necessário fornecer o número do boletim, o estado onde foi registrado e os dados biográficos do desaparecido, como nome completo, data de nascimento, filiação e documentos como RG e CPF, se disponíveis.

Em seguida, os parentes do desaparecido (filhos e filhas, pai e/ou mãe e irmãos biológicos) devem procurar um dos 10 pontos de coleta de DNA em Pernambuco, espalhados nas unidades de perícia em todo o estado.



O familiar terá seu material coletado e encaminhado ao IGFEC. A coleta é um procedimento simples e indolor, sendo feita por meio de saliva. Também é possível levar objetos de uso único e pessoal do desaparecido, como escova de dentes.



Veja os pontos de coleta de material genético em Pernambuco:



RECIFE

Instituto de Genética Forense Eduardo Campos – IGFEC

Rua São Geraldo, 111 – LD, Santo Amaro

E-mail: [email protected] / Contato: 3183-5682 / 984943251 (WhatsApp)

CARUARU

Unidade Regional de Polícia Científica Agreste Central – URPOCAC

Rodovia BR 232, Km 130, s/n, Indianópolis

E-mail: [email protected] / Contato: (081) 3727-7562 / (081) 3719-9470



GARANHUNS

Unidade Regional de Polícia Científica do Agreste Meridional – URPOCAM

Av. Ministro Marcos Freire, 490, Heliópolis

Email: [email protected] / Contato: (81) 9.9488-3617

NAZARÉ DA MATA

Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Norte – URPOCMN

Rua Leão Coroado, 333

E-mail: [email protected] / Contato: (81) 99488-3401

PALMARES

Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Sul – URPOCMS

Rua Projetada, s/n, São Sebastião

E-mail: [email protected] / Contato: (81) 9 9488-3595

ARCOVERDE

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Moxotó – URPOCSM

Rua Sebastião de Souza Ferraz, 96, Bairro São Miguel -

E-mail: [email protected] / Contato: (87) 2159- 0322

SALGUEIRO

Unidade Regional de Polícia Científica Sertão Setentrional – URPOCS

Rua Joaquim Sampaio, 321, Bairro Nossa Senhora das Graças -

E-mail: [email protected] / Contato: (87) 3871-8596

AFOGADOS DA INGAZEIRA

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Pajeú – URPOCSP

Rua Valdivino José Praxedes, S/N -

E-mail: [email protected] / Contatos: (81) 994883601(IML) - (81) 994887565-(IC)

OURICURI

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Araripe – URPOCSA

Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 260, Bairro Renascença -

E-mail: [email protected] / Contato: (87) 9 9967-1903

PETROLINA

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São Francisco – URPOCSS

Av. Sete de Setembro, s/n, Jardim Maravilha -

E-mails: [email protected]; [email protected] / Contatos: (87) 3866- 6582/3866-6583





Com informações da assessoria.



