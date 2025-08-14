A- A+

MUDANÇAS Pernambuco: projeto promove inclusão e desenvolvimento para ampliar impacto social em 15 municípios A primeira etapa acontece em 30 municípios dos estados de Pernambuco e Maranhão, todos com baixos indicadores de desenvolvimento humano

Com foco no desenvolvimento local, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população, o Santander lança o projeto Social Integrado Santander. A iniciativa visa ampliar o impacto social em municípios com baixos indicadores de desenvolvimento humano (IDH).

A primeira etapa acontece em 30 municípios dos estados de Pernambuco e Maranhão. Cada estado terá ação em 15 cidades. Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, é o município mais populoso entre os selecionados, com mais de 49 mil habitantes.







A escolha dos territórios considerou critérios como vulnerabilidade social, presença do Banco e possibilidade de atuação em rede com parceiros locais. A meta é expandir o projeto nos próximos anos, ampliando o impacto positivo em escala crescente.

Para a head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander, Bibiana Berg, os negócios têm um enorme potencial de transformação quando são orientados para gerar prosperidade nos territórios em que atuam.

"O Social Integrado Santander é a materialização do nosso compromisso com um impacto mais intencional, profundo, coletivo e que deixará legado por onde passar. Estamos combinando nossa presença institucional com soluções sociais de efetividade comprovada e forte mobilização local”, afirma.



Projetos

Com foco em cultura e esporte, o Banco atuará com três projetos principais: Farol Viajante, Sinta o Som e Esporte que Transforma.

O Farol Viajante leva a exposição imersiva Oceanos em uma carreta adaptada. A experiência combina arte e cultura, promovendo visitas guiadas para alunos da rede pública e mobilização comunitária.

O projeto Sinta o Som oferece vivências musicais a estudantes de escolas públicas, estimulando criatividade, expressão artística, trabalho em grupo e protagonismo juvenil.

Já o programa Esporte que Transforma utiliza o esporte educacional como ferramenta de cidadania, capacitando educadores e técnicos das redes municipais e promovendo eventos esportivos comunitários que valorizam práticas locais e inclusão social.



Cidades beneficiadas em Pernambuco:

Afrânio

Águas Belas

Bodocó

Bom Conselho

Brejo da Madre de Deus

Caetés

Capoeiras

Cupira

Flores

Iati

Lagoa Grande

Pombos

Riacho das Almas

Santa Maria da Boa Vista

Trindade



Veja também