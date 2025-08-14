Pernambuco: projeto promove inclusão e desenvolvimento para ampliar impacto social em 15 municípios
A primeira etapa acontece em 30 municípios dos estados de Pernambuco e Maranhão, todos com baixos indicadores de desenvolvimento humano
Com foco no desenvolvimento local, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população, o Santander lança o projeto Social Integrado Santander. A iniciativa visa ampliar o impacto social em municípios com baixos indicadores de desenvolvimento humano (IDH).
A primeira etapa acontece em 30 municípios dos estados de Pernambuco e Maranhão. Cada estado terá ação em 15 cidades. Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, é o município mais populoso entre os selecionados, com mais de 49 mil habitantes.
A escolha dos territórios considerou critérios como vulnerabilidade social, presença do Banco e possibilidade de atuação em rede com parceiros locais. A meta é expandir o projeto nos próximos anos, ampliando o impacto positivo em escala crescente.
Para a head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander, Bibiana Berg, os negócios têm um enorme potencial de transformação quando são orientados para gerar prosperidade nos territórios em que atuam.
"O Social Integrado Santander é a materialização do nosso compromisso com um impacto mais intencional, profundo, coletivo e que deixará legado por onde passar. Estamos combinando nossa presença institucional com soluções sociais de efetividade comprovada e forte mobilização local”, afirma.
Projetos
Com foco em cultura e esporte, o Banco atuará com três projetos principais: Farol Viajante, Sinta o Som e Esporte que Transforma.
O Farol Viajante leva a exposição imersiva Oceanos em uma carreta adaptada. A experiência combina arte e cultura, promovendo visitas guiadas para alunos da rede pública e mobilização comunitária.
O projeto Sinta o Som oferece vivências musicais a estudantes de escolas públicas, estimulando criatividade, expressão artística, trabalho em grupo e protagonismo juvenil.
Já o programa Esporte que Transforma utiliza o esporte educacional como ferramenta de cidadania, capacitando educadores e técnicos das redes municipais e promovendo eventos esportivos comunitários que valorizam práticas locais e inclusão social.
Cidades beneficiadas em Pernambuco:
Afrânio
Águas Belas
Bodocó
Bom Conselho
Brejo da Madre de Deus
Caetés
Capoeiras
Cupira
Flores
Iati
Lagoa Grande
Pombos
Riacho das Almas
Santa Maria da Boa Vista
Trindade