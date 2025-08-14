Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUDANÇAS

Pernambuco: projeto promove inclusão e desenvolvimento para ampliar impacto social em 15 municípios

A primeira etapa acontece em 30 municípios dos estados de Pernambuco e Maranhão, todos com baixos indicadores de desenvolvimento humano

Reportar Erro
Santa Maria da Boa Vista é um dos municípios que receberá a iniciativa em PernambucoSanta Maria da Boa Vista é um dos municípios que receberá a iniciativa em Pernambuco - Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Com foco no desenvolvimento local, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população, o Santander lança o projeto Social Integrado Santander. A iniciativa visa ampliar o impacto social em municípios com baixos indicadores de desenvolvimento humano (IDH).

A primeira etapa acontece em 30 municípios dos estados de Pernambuco e Maranhão. Cada estado terá ação em 15 cidades. Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, é o município mais populoso entre os selecionados, com mais de 49 mil habitantes.
 

Leia também

• Ministério da Pesca e Aquicultura lança 2ª edição do Jovem Cientista em Pernambuco

• Lula inaugura fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana e cumpre agenda em Pernambuco

• CAIS 2025 inicia aceleração de 75 projetos de impacto social em comunidades do Recife

 

A escolha dos territórios considerou critérios como vulnerabilidade social, presença do Banco e possibilidade de atuação em rede com parceiros locais. A meta é expandir o projeto nos próximos anos, ampliando o impacto positivo em escala crescente.

Para a head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander, Bibiana Berg, os negócios têm um enorme potencial de transformação quando são orientados para gerar prosperidade nos territórios em que atuam. 

"O Social Integrado Santander é a materialização do nosso compromisso com um impacto mais intencional, profundo, coletivo e que deixará legado por onde passar. Estamos combinando nossa presença institucional com soluções sociais de efetividade comprovada e forte mobilização local”, afirma.

Projetos
Com foco em cultura e esporte, o Banco atuará com três projetos principais: Farol Viajante, Sinta o Som e Esporte que Transforma. 

O Farol Viajante leva a exposição imersiva Oceanos em uma carreta adaptada. A experiência combina arte e cultura, promovendo visitas guiadas para alunos da rede pública e mobilização comunitária. 

O projeto Sinta o Som oferece vivências musicais a estudantes de escolas públicas, estimulando criatividade, expressão artística, trabalho em grupo e protagonismo juvenil. 

Já o programa Esporte que Transforma utiliza o esporte educacional como ferramenta de cidadania, capacitando educadores e técnicos das redes municipais e promovendo eventos esportivos comunitários que valorizam práticas locais e inclusão social.

Cidades beneficiadas em Pernambuco: 
Afrânio
Águas Belas
Bodocó
Bom Conselho
Brejo da Madre de Deus
Caetés
Capoeiras
Cupira
Flores 
Iati
Lagoa Grande
Pombos
Riacho das Almas
Santa Maria da Boa Vista
Trindade
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter