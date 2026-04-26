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Tráfico de drogas PF realiza apreensão de cerca de 2 toneladas de maconha A operação da Polícia Federal foi realizada na divisa entre os estados de Alagoas e Bahia, na região de Delmiro Gouveia.

A Polícia Federal, por meio da delegacia em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, apreendeu cerca de 2 toneladas de plantação de maconha gourmet-inflorescência, que apresentam alto poder de THC (princípio ativo), avaliada em cerca de R$ 7 milhões.

A operação "Carcará Fase XIII ocorreu na divisa entre os estados de Alagoas e Bahia, na região de Delmiro Gouveia.

De acordo com a PF, as medidas fazem parte das estratégias adotadas pela Coordenação-Geral de Repressão a Drogas, Armas, Crimes Contra o Patrimônio, e Facções Criminosas-CGPRE, Órgão Central da corporaçãom em Brasília e Superintendência Regional em Pernambuco.

O objetivo dessas ações é evitar a escalada da violência, refletida na prática de roubos, furtos, homicídios, latrocínios, guerra pelo domínio dos territórios de drogas, dentre outros crimes violentos que giram em torno do tráfico de drogas, nos estados nordestinos.

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