VIOLÊNCIA Polícia investiga pai que agrediu e empurrou filho no meio da rua em Caruaru Em 30 segundos, o homem sacode, bate a cabeça da criança na porta do carro, o segura pelo pescoço e, por fim, empurra o menino no meio da rua

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que um homem é flagrado por câmeras de segurança agredindo uma criança no bairro Xique-Xique, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (2).





Ao G1 Caruaru, os investigadores do caso informaram que o homem é pai do menino e foi intimado a comparecer na delegacia após repercussão do vídeo.

Nas imagens, o suspeito, uma mulher e três crianças descem de um carro. Logo depois, o homem se aproxima do menino e desfere um tapa no rosto da criança. Em 30 segundos, ele sacode, bate a cabeça da criança na porta do automóvel, o segura pelo pescoço e, por fim, empurra o menino no meio da rua.

Durante toda ação violenta, a criança permaneceu acuada. Nem a identidade do pai nem da criança foram informadas.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o fato por meio da 89ª Delegacia de Caruaru. A corporação ainda comunicou que as diligências estão em andamento e seguirão até a completa elucidação do caso.

O caso está sendo acompanhado de forma intersetorial pela Secretaria de Assistência Social e Combate à fome (SAS), em conjunto com o Conselho Tutelar de Caruaru e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, zelando pela proteção integral da vítima e respeitando o princípio da confidencialidade. A preservação da identidade do menino é prioridade e obrigação legal.

De acordo com a SAS-Caruaru, o episódio fere princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece o sistema de garantia de direito e medidas de proteção para menores, e punições severas para casos de violência.

Rede de proteção

Ainda segundo nota da SAS em Caruaru, a atuação da rede de proteção também segue o Fluxo e Protocolo de Atendimento Integrado às Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência, um instrumento que estabelece os caminhos para acolhimento, escuta especializada, responsabilização e prevenção no município, que seguirá atuando de forma articulada para responsabilização dos envolvidos e para o fortalecimento das ações de prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em Caruaru.



A SAS tem como atribuições planejar e executar ações de promoção da redução da vulnerabilidade social, em especial das crianças e adolescentes e também articular, planejar, coordenar, controlar, propor e executar as atividades das políticas públicas para as áreas de direitos humanos.

